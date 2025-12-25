Μόσχα: Χαροπαλεύει 38χρονος που ήπιε κοκτέιλ με υγρό άζωτο – Το έφτιαξε γνωστός σεφ

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας άνδρας 38 ετών, αφού το στομάχι του «διαλύθηκε» όταν ήπιε κοκτέιλ με υγρό άζωτο που του σέρβιρε διάσημος σεφ κατά τη διάρκεια εταιρικού χριστουγεννιάτικου πάρτι στη Μόσχα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο στούντιο μαγειρικής Igra Stolov («Game of Tables»). Ο σεφ παρασκεύασε εντυπωσιακά κοκτέιλ χρησιμοποιώντας υγρό άζωτο, μια ουσία που χρησιμοποιείται συχνά στις επαγγελματικές κουζίνες για την άμεση κατάψυξη υλικών, αλλά είναι εξαιρετικά επικίνδυνη αν κάποιος την πιει πριν εξατμιστεί πλήρως, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ρωσικών μέσων ενημέρωσης.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι καλεσμένοι δεν είχαν προειδοποιηθεί για τους κινδύνους και ότι ο σεφ φέρεται να ενθάρρυνε έναν άνδρα να πιει το κοκτέιλ αμέσως μετά την παρασκευή του. Γελώντας, ο καλεσμένος, που ταυτοποιήθηκε ως ο 38χρονος Σεργκέι, υπάκουσε, με καταστροφικές συνέπειες, όπως αποδείχθηκε.

Ο Σεργκέι εθεάθη να κρατά την κοιλιά του από τον αφόρητο πόνο και στη συνέχεια κατέρρευσε. Οι γιατροί διαπίστωσαν αργότερα ότι το υγρό άζωτο προκάλεσε ταχεία διαστολή αερίων στο εσωτερικό του σώματός του, με αποτέλεσμα τη ρήξη του στομάχου.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου οι χειρουργοί προχώρησαν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του κατεστραμμένου οργάνου. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή του σοβαρή, καθώς το υγρό άζωτο προκάλεσε εκτεταμένες βλάβες στους ιστούς.