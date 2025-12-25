ΗΠΑ: Ληστές προσπάθησαν να σύρουν με αυτοκίνητο ολόκληρο ΑΤΜ – Τελικά το έχασαν στον δρόμο – Δείτε βίντεο

Δύο ληστές προσπάθησαν να κλέψουν ένα ΑΤΜ από κατάστημα στο Τέξας των ΗΠΑ την παραμονή των Χριστουγέννων.

Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος δείχνουν ένα τζιπ SUV να μπαίνει με ταχύτητα στο πάρκινγκ του καταστήματος. Δύο άνδρες, με μαύρα γάντια και μάσκες πήδηξαν έξω από το αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια ο ένας τρέχει μέσα στο κατάστημα και δένει το ΑΤΜ με ένα μεταλλικό καλώδιο που η άλλη άκρη του έχει δεθεί στο τζιπ. Αμέσως μετά βάζουν μπροστά το αυτοκίνητο, το ΑΤΜ εκτινάσσεται και προκαλεί καταστροφές στο κατάστημα.

Ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει με το ΑΤΜ το οποίο χτύπησε πάνω σε ένα άλλο αυτοκίνητο. Θεωρείται πιθανό οι ληστές να έχασαν στον δρόμο το ΑΤΜ αφού αργότερα η αστυνομία το εντόπισε σε ένα χαντάκι με ολόκληρο το περιεχόμενο του.

😁 The most unlucky robbery of the year In the U.S., two robbers decided to steal an ATM using their car. They successfully pulled the money storage out of the store, completely destroying it in the process. However, the saddest part (for them) came afterward — on their way,…

«Αυτή την εποχή του χρόνου βλέπεις αυτό το επίπεδο απελπισίας, και αυτό είναι που το κάνει επικίνδυνο», δήλωσε ο Christopher Cook, αρχηγός της αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το SUV σε ένα κοντινό πάρκινγκ και διαπίστωσαν ότι είχε κλαπεί στο Ντάλας. Ο Cook είπε ότι η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά την απόπειρα ληστείας και δεν έχει συλλάβει ακόμη κανέναν ύποπτο.