Αναστάτωση ανήμερα των Χριστουγέννων στο Μικρολίμανο – Εκδηλώθηκε φωτιά στο εστιατόριο γνωστού μπασκετμπολίστα

Αναστάτωση προκλήθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων στο Μικρολίμανο όταν ξέσπασε φωτιά στο εστιατόριο του γνωστού μπασκετμπολίστα.

Σύμφωνα με το STAR, στις δύο το μεσημέρι της Πέμπτης (25/12), άρχισαν να βγαίνουν καπνοί από την καμινάδα εστιατορίου, το οποίο ανήκει στον καλαθοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Άλεκ Πίτερ. Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από την κουζίνα.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής που με τη συνδρομή των υπαλλήλων του καταστήματος κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά πριν επεκταθεί.

Εκείνη την ώρα ο Άλεκ Πίτερς βρισκόταν στο αεροδρόμιο μαζί με την ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς επρόκειτο να ταξιδέψουν στο εξωτερικό στο πλαίσιο υποχρεώσεων της ομάδας για τη Euroleague.