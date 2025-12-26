Ιαπωνία: Πύρινη «κόλαση» έπειτα από καραμπόλα με πάνω από 50 οχήματα – Τουλάχιστον ένας νεκρός και 26 τραυματίες

Τρομακτικό τροχαίο έλαβε χώρα σε αυτοκινητόδρομο στην Ιαπωνία. Όπως γίνεται γνωστό, πάνω από 50 οχήματα ενεπλάκησαν στο τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Κανέτσου της Ιαπωνίας στο Μινακάμι, στην επαρχία Γκούνμα.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό και 26 τραυματίες, εκ των οποίων οι πέντε βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media φαίνεται μία μεγάλη έκρηξη και στη συνέχεια ξεσπάει φωτιά. Ταυτόχρονα μαύρα σύννεφα καπνού ανεβαίνουν στον ουρανό.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως στο σημείο επικρατούσε έντονη χιονόπτωση, γεγονός που καθιστούσε την κυκλοφορία των οχημάτων δύσκολη.

Η πυροσβεστική κατάφερε να περιορίσει την πυρκαγιά αργά το βράδυ, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να προσδιορίσουν τα αίτια της καραμπόλας.