Θεσσαλονίκη: Αγέλη αγριογούρουνων στους δρόμους του Πανοράματος – Αυξάνονται οι εμφανίσεις τους – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Αγέλη αγριογούρουνων, αποτελούμενη από περίπου 10 έως 15 ζώα, εντοπίστηκε να κινείται στους δρόμους του Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε πολύ κοντινή απόσταση από κατοικίες, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.
  • Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων εμφανίσεων αγριογούρουνων μέσα στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό των πολιτών.
  • Μέσα στον Δεκέμβριο, ένα αγριογούρουνο είχε εμφανιστεί στον Εύοσμο και απομακρύνθηκε με ασφάλεια, ενώ παρόμοιο περιστατικό καταγράφηκε τον Νοέμβριο στην Άνω Τούμπα, όπου αγριογούρουνα κινούνταν νυχτερινές ώρες σε κατοικημένη περιοχή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Αγέλη αγριογούρουνων στους δρόμους του Πανοράματος – Αυξάνονται οι εμφανίσεις τους – Δείτε βίντεο

Αγέλη αγριογούρουνων, αποτελούμενη από περίπου 10 έως 15 ζώα, εντοπίστηκε να κινείται στους δρόμους του Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε πολύ κοντινή απόσταση από κατοικίες, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων εμφανίσεων αγριογούρουνων μέσα στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό των πολιτών.

Μέσα στον Δεκέμβριο, ένα αγριογούρουνο είχε εμφανιστεί στον Εύοσμο, όπου εντοπίστηκε στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως και απομακρύνθηκε με ασφάλεια με τη συνδρομή της αστυνομίας.

Παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και τον Νοέμβριο στην Άνω Τούμπα, στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, όπου αγριογούρουνα κινούνταν νυχτερινές ώρες σε κατοικημένη περιοχή, πιθανότατα αναζητώντας τροφή.

Τη νυχτερινή αυτή θέαση στο Πανόραμα κατέγραψε διερχόμενος πολίτης σε βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στη σελίδα «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στο Facebook.

21:33 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

