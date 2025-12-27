Σοφία Βόσσου: Έχουμε καταντήσει να λέμε ότι πιστεύουμε στον Χριστό και να μας ειρωνεύονται

Η γνωστή τραγουδίστρια Σοφία Βόσσου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», και μίλησε, μεταξύ άλλων, για την προσωπική της ζωή, τον Βασίλη Καρρά και τη Eurovision.

«Δεν υπάρχει σύντροφος στη ζωή μου. Έχω αφήσει την προσωπική ζωή στο ράφι. Δεν ξέρω, δεν έχω όρεξη. Δεν είμαι αρνητική, αλλά δεν είναι ότι ξυπνάω το πρωί να πω ‘τα έχεις όλα, αλλά σου λείπει ένας σύντροφος’, ούτε καν», είπε αρχικά.

Η Σοφία Βόσσου είπε στη συνέχεια: «Ευχαριστώ καθημερινά τον Χριστό για τη ζωή που μου χάρισε και για την ευτυχία που μου δίνει καθημερινά. Έχουμε καταντήσει να λέμε ότι πιστεύουμε στον Χριστό και να μας ειρωνεύονται. Δεν γίνεται να κάνεις όλα όσα λέει η Αγία Γραφή, γιατί είσαι άνθρωπος».

H ίδια μίλησε για τη διασκευή του τραγουδιού «Δεν Μετανιώνω» από τον Βασίλη Καρρά, ένα τραγούδι που γνωρίσαμε από την ίδια και τον Μανώλη Λιδάκη. «Άκουσα το τραγούδι και συγκινήθηκα, έκλαιγα. Το ήξερα χρόνια πριν ότι ήθελε να το κάνει. Ένα βράδυ πήγαμε για ποτό και μου είπε ότι ήθελε να κάνει διάφορα τραγούδια και ότι ήθελε πολύ να κάνει το ‘Δεν Μετανιώνω’. Ο κάθε καλλιτέχνης και η κάθε φωνή έχει το δικό της αερικό. Ο Βασίλης Καρράς ήταν ούτως ή άλλων αερικό. Δυσκολεύομαι το ήταν…».

Για τον Ανδρέα Μικρούτσικο και τη Eurovision, η Σοφία Βόσσου είπε: «Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είναι οικογένεια για μένα. Διαφωνώ να μποϊκοτάρουμε την Eurovision λόγω Ισραήλ. Δεν φταίνε όλοι οι άνθρωποι. Θα σκοτώσουμε για παράδειγμα τους Γερμανούς γιατί είχαν τον Χίτλερ; Η Eurovision είναι ένα μουσικό γεγονός, δεν μπορούμε να το πολιτικοποιούμε».

