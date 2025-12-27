Πρόεδρος Ιράν: «Βρισκόμαστε σε ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον ΗΠΑ, Ισραήλ και Ευρώπης – Θέλουν να καταστρέψουν τη χώρα μας»

Οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και οι Ευρωπαίοι διεξάγουν «ολοκληρωτικό πόλεμο» εναντίον του Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε σήμερα, πάνω από έξι μήνες μετά τις ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στην ιρανική επικράτεια.

«Κατά τη γνώμη μου, βρισκόμαστε σε ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ευρώπης, θέλουν να καταστρέψουν τη χώρα μας», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

Φέτος τον Ιούνιο, Ισραήλ και Ιράν ενεπλάκησαν σε έναν πόλεμο 12 ημερών, που ξέσπασε μετά τον πρωτοφανή βομβαρδισμό από το Ισραήλ στόχων στην ιρανική επικράτεια, κυρίως πυρηνικών εγκαταστάσεων. Στη διάρκεια αυτού του πολέμου διεξήγαγαν πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων στο Ιράν και οι ΗΠΑ. Σε αντίποινα η Τεχεράνη εκτόξευσε drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Πάνω από 1.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ιράν ως αποτέλεσμα των ισραηλινών και αμερικανικών βομβαρδισμών, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές Ο πόλεμος του Ιουνίου έβαλε τέλος σε διαπραγματεύσεις που είχαν ξεκινήσει τον Απρίλιο Ουάσινγκτον και Τεχεράνη σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η Τεχεράνη κατηγορεί επίσης τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία ότι ξεκίνησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν σε σχέση με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Αυτός ο πόλεμος είναι χειρότερος από αυτόν που εξαπέλυσε εναντίον μας το Ιράκ. Με μια πιο προσεκτική ματιά, είναι πολύ πιο περίπλοκος και δύσκολος», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, αναφερόμενος στον καταστροφικό πόλεμο Ιράν-Ιράκ (1980-1988), που στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Στις 22 Σεπτεμβρίου 1980, το Ιράκ, υπό την ηγεσία του Σαντάμ Χουσεΐν και την υποστήριξη δυτικών δυνάμεων, επιτέθηκε στο Ιράν, το οποίο είχε αποδυναμωθεί στρατιωτικά μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο Αμερικανικός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε την αποκαλούμενη πολιτική «μέγιστης πίεσης» κατά της Τεχεράνης, πολιτική που είχε ξεκινήσει κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο.

Αυτή η πολιτική ασκείται με μια σειρά πρόσθετων κυρώσεων που αποσκοπούν στον οικονομικό στραγγαλισμό της χώρας και στην εξάντληση των εσόδων της από το πετρέλαιο από τις παράνομες πωλήσεις στην παγκόσμια αγορά.