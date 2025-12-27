Θρήνος στη Βαλένθια: Νεκροί ο προπονητής Φερνάντο Μαρτίν και τα τρία παιδιά του στο ναυάγιο στην Ινδονησία

Ένας προπονητής ποδοσφαίρου και τρία παιδιά του έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο, όταν ένα τουριστικό σκάφος βυθίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Ινδονησίας, λόγω σφοδρής κακοκαιρίας.

Πρόκειται για τον Φερνάντο Μαρτίν, προπονητή της δεύτερης γυναικείας ομάδας της Βαλένθια, ο οποίος επέβαινε μαζί με την οικογένειά του στο πλοιάριο όταν αυτό χτυπήθηκε από κύματα ύψους 3 μέτρων.

Ο πατέρας και τα τρία παιδιά του, ηλικίας 9, 10 και 12 ετών, είχαν κηρυχθεί αγνοούμενοι – και η Valencia CF επιβεβαίωσε αργότερα ότι έχασαν τη ζωή τους.

Επτά άτομα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μελών του πληρώματος και ενός ξεναγού, διασώθηκαν. Μεταξύ των διασωθέντων, η σύζυγος του Φερνάντο, Άντρεα, και η επτάχρονη κόρη τους, Μαρ.

Η Valencia CF ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι από τον θάνατο του Φερνάντο Μαρτίν, προπονητή της Valencia CF Feleneno B, και τριών παιδιών του σε ένα τραγικό ατύχημα με σκάφος στην Ινδονησία, όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές.

Σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή, ο Σύλλογος θα ήθελε να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια και την πλήρη υποστήριξή του στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του στην Valencia CF, την Valencia CF Feleneno και την Ακαδημία VCF».

Σημειώνεται ότι τα θαλάσσια δυστυχήματα είναι συχνά στην Ινδονησία, ένα αρχιπέλαγος περίπου 17.000 νησιών, πολλές φορές λόγω ανεπαρκούς εξοπλισμού ασφαλείας ή ακραίων καιρικών συνθηκών.