Ναταλία Γερμανού για Κατερίνα Καινούργιου: «Ήταν όνειρο όλης της Ελλάδας να την δει μαμά»

Στιγμές που ξεχώρισαν κατά το πρώτο μισό της φετινής τηλεοπτικής σεζόν σχολιάστηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (27/12) στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, «Καλύτερα δε γίνεται».

Μια από αυτές δε θα μπορούσε να μην είναι και η είδηση της εγκυμοσύνης της Κατερίνας Καινούργιου. Η Ναταλία Γερμανού σχολιάζοντας την είδηση, ανέφερε ότι πρόκειται για μια γυναίκα που είναι προορισμένη να γίνει μαμά.

«Το έχω πει κι άλλες φορές, το είπα και στην ίδια όταν μιλήσαμε, ότι πιστεύω ότι είναι κάποιες γυναίκες που πραγματικά είναι προορισμένες για να γίνουν μαμάδες. Είναι γεννημένες γι’ αυτό. Κάποιες άλλες όχι. Η Κατερίνα ανήκει στην πρώτη κατηγορία. Είναι στην κατηγορία που το θέλει. Το λαχταράει και τώρα που το ζει, λάμπει κάθε κύτταρό της. Θα γίνει πολύ καλή μαμά η Κατερίνα… Ήταν όνειρο όλης της Ελλάδας να τη δουν μαμά» είπε η Ναταλία Γερμανού.