Ρωσία: Αναχαιτίστηκαν 111 ουκρανικά drones μέσα σε διάστημα τριών ωρών

Ρωσικά συστήματα αεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν σήμερα 111 ουκρανικά drones μέσα σε διάστημα τριών ωρών (14:00 και 17:00) πάνω από έξι ρωσικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων οκτώ drones πάνω από τη Μόσχα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι άλλα 11 drones – με στόχο την Μόσχα – καταρρίφθηκαν αργότερα.

Η Rosaviatsia, η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ανακοίνωσε ότι τα αεροδρόμια Βνούκοβο και Σερεμέτιεβο της Μόσχας επέβαλαν προσωρινούς περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας.