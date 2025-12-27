Ρωσία: Αναχαιτίστηκαν 111 ουκρανικά drones μέσα σε διάστημα τριών ωρών

Σύνοψη από το

  • Ρωσικά συστήματα αεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν σήμερα 111 ουκρανικά drones μέσα σε διάστημα τριών ωρών πάνω από έξι ρωσικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων οκτώ drones πάνω από τη Μόσχα.
  • Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε ότι άλλα 11 drones με στόχο την Μόσχα καταρρίφθηκαν αργότερα.
  • Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, Rosaviatsia, ανακοίνωσε προσωρινούς περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία στα αεροδρόμια Βνούκοβο και Σερεμέτιεβο της Μόσχας για λόγους ασφαλείας.
Enikos Newsroom

Ρωσικά συστήματα αεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν σήμερα 111 ουκρανικά drones μέσα σε διάστημα τριών ωρών (14:00 και 17:00) πάνω από έξι ρωσικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων οκτώ drones πάνω από τη Μόσχα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι άλλα 11 drones – με στόχο την Μόσχα – καταρρίφθηκαν αργότερα.

Η Rosaviatsia, η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ανακοίνωσε ότι τα αεροδρόμια Βνούκοβο και Σερεμέτιεβο της Μόσχας επέβαλαν προσωρινούς περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας.

