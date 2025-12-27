Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Θέλει να διώξει οριστικά από την οικογένεια τον θείο του, Άντριου, λέει βασιλικός βιογράφος

Σύνοψη από το

  • Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θέλει να ξεκαθαριστούν οριστικά όσα αφορούν τον θείο του, Άντριου, πριν πεθάνει ο βασιλιάς Κάρολος, σύμφωνα με βασιλικό βιογράφο.
  • Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ανησυχεί για την επισφαλή θέση του στην οικογένεια, με τον βιογράφο να δηλώνει ότι «ο Ουίλιαμ θα τον αντιμετωπίσει».
  • Ωστόσο, ο Άντριου Λάουνι εκτιμά ότι ο αδελφός του Βρετανού μονάρχη δεν θα φύγει χωρίς να προκαλέσει φασαρία και θα έχει πολλές απαιτήσεις, όπως «ένα αρκετά μεγάλο σπίτι, πολυάριθμο προσωπικό, έναν κηπουρό, έναν οδηγό, μια οικονόμο [και] έναν μάγειρα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Κέιτ Μίντλετον πρίγκιπας Ουίλιαμ
Πηγή: ΕΡΑ

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θέλει όσα αφορούν τον αμφιλεγόμενο θείο του, Άντριου να ξεκαθαριστούν οριστικά, αναφέρει βιογράφος της βασιλικής οικογένειας.

Ο Άντριου Λάουνι, συγγραφέας του βιβλίου «Entitled: The Rise and Fall of the House of York» (Η άνοδος και η πτώση του Οίκου των Γιορκ), τόνισε ότι ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ανησυχεί για την επισφαλή θέση του στην οικογένεια.

«Ανησυχεί για το τι θα συμβεί», δήλωσε ο Λάουνι στην Page Six. «Δεν θα προστατεύεται πλέον. Ο Ουίλιαμ θα τον αντιμετωπίσει» ανέφερε.

Ο βασιλικός βιογράφος εξήγησε ότι ο πρίγκιπας της Ουαλίας θέλει να αντιμετωπίσει και να τακτοποιήσει το θέμα με τον θείο του πριν πεθάνει ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος πάσχει από καρκίνο.

«Θέλει να ξεκαθαρίσουν και η επίφαση είναι ότι ο Άντριου θα φύγει μέχρι την άνοιξη, ότι είναι καλό παιδί και ότι έχει κάνει ό,τι του έχουν πει», σημείωσε.

Ωστόσο, ο Άντριου Λάουνι εκτίμησε ότι ο αδελφός του Βρετανού μονάρχη δεν θα φύγει χωρίς να προκαλέσει φασαρία και θα έχει πολλές απαιτήσεις, όπως «ένα αρκετά μεγάλο σπίτι, πολυάριθμο προσωπικό, έναν κηπουρό, έναν οδηγό, μια οικονόμο [και] έναν μάγειρα».

Νωρίτερα φέτος, ο δεύτερος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ έχασε τον τίτλο του πρίγκιπα και υποχρεώθηκε να μετακομίσει σε ιδιωτική κατοικία μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών Τζέφρι Επστάιν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο εύκολα αναγνωρίζετε ένα πρόσωπο; Κάντε το τεστ του Πανεπιστημίου του Greenwich και μάθετε αν είστε «super recogniser»

Θεαματική μείωση της αναμονής στα ΤΕΠ του ΕΣΥ- Κάτω από 4 ώρες ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει και τι θα ισχύσει για τις αμοιβές των εργαζομένων

Η Realnews στο www.pressreader.com

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:00 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Κέισι Μίζιου: Η αποκάλυψη για το τέλος της φιλίας της με την Άννα Μαρία Ηλιάδου – «Βγαίναμε έξω για καφέ και δεν είχαμε κάτι να πούμε…»

Καλεσμένη στο κανάλι του Fipster στο Youtube ήταν η Κέισι Μίζιου, στη στήλη «Bam Boom». Ανάμεσ...
13:55 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Μου είχαν στείλει μία γλάστρα και κατάλαβα ότι είχε μέσα κοριό – Ήταν η μόνη φορά που φρίκαρα πολύ άσχημα»

Τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη υποδέχτηκε το πρωί του Σαββάτου (27/12) η Σίσσυ Χρηστίδου. Κατά τη δι...
12:45 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η απάντηση μετά την ανάρτηση με τον «influencer Χριστό»

Την ημέρα των Χριστουγέννων ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ του στο Faceb...
12:09 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Λένα Μαντά: «Μετά τον θάνατο του Γιώργου, έχω κάνει στροφή 180 μοιρών – Ήταν το στήριγμά μου»

Τον Ιούνιο του 2024 έφυγε από την ζωή ο σύζυγος της Λένας Μαντά, Γιώργος. Σε συνέντευξή της στ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα