Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Θέλει να διώξει οριστικά από την οικογένεια τον θείο του, Άντριου, λέει βασιλικός βιογράφος

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θέλει όσα αφορούν τον αμφιλεγόμενο θείο του, Άντριου να ξεκαθαριστούν οριστικά, αναφέρει βιογράφος της βασιλικής οικογένειας.

Ο Άντριου Λάουνι, συγγραφέας του βιβλίου «Entitled: The Rise and Fall of the House of York» (Η άνοδος και η πτώση του Οίκου των Γιορκ), τόνισε ότι ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ανησυχεί για την επισφαλή θέση του στην οικογένεια.

«Ανησυχεί για το τι θα συμβεί», δήλωσε ο Λάουνι στην Page Six. «Δεν θα προστατεύεται πλέον. Ο Ουίλιαμ θα τον αντιμετωπίσει» ανέφερε.

Ο βασιλικός βιογράφος εξήγησε ότι ο πρίγκιπας της Ουαλίας θέλει να αντιμετωπίσει και να τακτοποιήσει το θέμα με τον θείο του πριν πεθάνει ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος πάσχει από καρκίνο.

«Θέλει να ξεκαθαρίσουν και η επίφαση είναι ότι ο Άντριου θα φύγει μέχρι την άνοιξη, ότι είναι καλό παιδί και ότι έχει κάνει ό,τι του έχουν πει», σημείωσε.

Ωστόσο, ο Άντριου Λάουνι εκτίμησε ότι ο αδελφός του Βρετανού μονάρχη δεν θα φύγει χωρίς να προκαλέσει φασαρία και θα έχει πολλές απαιτήσεις, όπως «ένα αρκετά μεγάλο σπίτι, πολυάριθμο προσωπικό, έναν κηπουρό, έναν οδηγό, μια οικονόμο [και] έναν μάγειρα».

Νωρίτερα φέτος, ο δεύτερος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ έχασε τον τίτλο του πρίγκιπα και υποχρεώθηκε να μετακομίσει σε ιδιωτική κατοικία μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών Τζέφρι Επστάιν.