Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Σύνοψη από το

  • Ανακαλύψτε πόσο καλά γνωρίζετε το παρελθόν της Αθήνας, καθώς συχνά διαπιστώνουμε ότι ξέρουμε τελικά πολύ λίγα για την αγαπημένη μας πόλη.
  • Ένα νέο κουίζ σας προκαλεί να αναγνωρίσετε μια πασίγνωστη οδό στο κέντρο της Αθήνας, μέσα από μια σπάνια φωτογραφία της παλιάς πόλης.
  • Οι επιλογές για την απάντηση περιλαμβάνουν τις οδούς Πατησίων, Πανεπιστημίου και Σταδίου.
Enikos Newsroom

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά πολύ λίγα για το παρελθόν της αγαπημένης σου πόλης.

Μία τέτοια φωτογραφία, όπως η παρακάτω, δίνει μία σπάνια ματιά στην παλιά Αθήνα. Φαίνεται μία πασίγνωστη οδός στο κέντρο της πόλης. Μπορείς να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι;

  • Πατησίων
  • Πανεπιστημίου
  • Σταδίου

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί το 1970 βλέπετε την οδό Πατησίων και το Μέγαρο του ΟΤΕ.

Η Οδός Πατησίων είναι από τους κυριότερους οδικούς άξονες της Αθήνας, με μήκος 4,5 χιλιόμετρα. Ξεκινά από την οδό Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας, πενήντα μέτρα από την πλατεία Ομονοίας, και με κατεύθυνση προς βορρά, οδηγεί στα Πατήσια, συνοικία της Αθήνας από την οποία έλαβε το όνομά της.

Παλαιότερα, και έως τα μέσα του 20ού αιώνα, τα Πατήσια ήταν ύπαιθρος και ο δρόμος αυτός συνέδεε τα Πατήσια με την Αθήνα, διερχόμενος από άκτιστες εκτάσεις. Με την ανάπτυξη όμως της Αθήνας, και μέχρι τη δεκαετία του 1970, η Πατησίων εξελίχθηκε σε σημαντικό δρόμο που διέρχεται μέσα από την πόλη, ανάμεσα σε συνοικίες όπως το Μουσείο, η Κυψέλη, η Πλατεία Βικτωρίας και η Πλατεία Αμερικής.

Η χωροταξική διαμόρφωση της οδού ξεκίνησε το 1841 και βασίστηκε στους προϋπάρχοντες αγροτικούς δρόμους. Επί βασιλείας Όθωνα ο δρόμος συχνά τιμήθηκε από το βασιλικό ζεύγος.

Στην Οθωνική περίοδο, τις αργίες και τα απογεύματα της Κυριακής, οι κάτοικοι των Αθηνών, όπως επίσης ξένοι περιηγητές και Βαυαροί, έκαναν τις βόλτες τους στην Πατησίων και το Πεδίον του Άρεως.

Την 23η Απριλίου 1882 εγκαινιάστηκε ο ιπποκίνητος τροχιόδρομος Συντάγματος-Πατησίων. Η Πατησίων χαράχθηκε το 1908 με την πρώτη επίσημη διαίρεση της πόλεως των Αθηνών – κατόπιν μελέτης του Αθανασίου Γεωργιάδη – συνδέοντας τα Πατήσια με την πλατεία Ομονοίας στο κέντρο της Αθήνας. Τότε έφθασαν και τα πρώτα ηλεκτρικά τραμ.

Από τις αρχές του 20ου αιώνα άρχισαν να κτίζονται “καλλιμάρμαρα και κομψότατα ιδιωτικά μέγαρα”. Με το πέρασμα του χρόνου έγινε μια από τις πιο κεντρικές αρτηρίες της πόλης.

Το 1946, μόλις 2 χρόνια μετά τη λήξη της Κατοχής, το τμήμα του δρόμου από την αρχή του στην οδό Πανεπιστημίου έως την οδό Αγίου Μελετίου, μετονομάστηκε σε οδό 28ης Οκτωβρίου, προς τιμήν της νεότερης εθνικής επετείου του ελληνικού κράτους. Η ονομασία αυτή όμως δεν επικράτησε, ούτε στον προφορικό, ούτε στον γραπτό λόγο και η ονομασία Πατησίων είναι ο κοινός τρόπος αναφοράς στην οδό.

 

