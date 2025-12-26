Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Είναι από τις πιο γνωστές

Σύνοψη από το

  • Ένα νέο κουίζ για την παλιά Αθήνα καλεί τους αναγνώστες να διαπιστώσουν πόσα πραγματικά γνωρίζουν για το παρελθόν της πόλης.
  • Μία σπάνια φωτογραφία δίνει μία ματιά στην παλιά Αθήνα, απεικονίζοντας μία από τις πιο γνωστές πλατείες του κέντρου.
  • Αναγνωρίζετε την πλατεία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας επιλέγοντας ανάμεσα σε Συντάγματος, Ομονοίας και Κλαυθμώνος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

timeout

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Είναι από τις πιο γνωστές

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά πολύ λίγα για το παρελθόν της αγαπημένης σου πόλης.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Είναι από τις πιο γνωστές

Μία τέτοια φωτογραφία, όπως η παρακάτω, δίνει μία σπάνια ματιά στην παλιά Αθήνα. Φαίνεται μία πασίγνωστη πλατεία στο κέντρο της πόλης. Μπορείς να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι;

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Είναι από τις πιο γνωστές

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές
  • Συντάγματος
  • Ομονοίας
  • Κλαυθμώνος

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί το 1944 βλέπετε την πλατεία Συντάγματος. Εκείνη την ημέρα η πλατεία είχε πλημμυρίσει.

Η πλατεία Συντάγματος αποτελεί σημείο αναφοράς της πρωτεύουσας και έλαβε το όνομά της από το Σύνταγμα το οποίο αναγκάστηκε να παραχωρήσει το 1843 ο βασιλιάς Όθωνας λόγω της επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Η ιστορία της πλατείας Συντάγματος ξεκινά το 1834. Μέχρι εκείνη την εποχή, η περιοχή βρισκόταν στις παρυφές της πόλης και ονομαζόταν Περιβολάκια ενώ το βόρειο μέρος, όπου συναντάται σήμερα το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και η Βουλή, θεωρούνταν εκτός ορίων πόλεως, καθώς το τείχος του Χασεκή χώριζε την περιοχή στα δύο. Στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η Βουλή υπήρχε η περίφημη πηγή της Μπουμπουνίστρας, η οποία πήγαζε από τους Αμπελόκηπους και πήρε το όνομά της από την ορμητικότητα και τον δυνατό θόρυβο που έκανε το νερό της.

Πολλά από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της κεντρικής Αθήνας βρίσκονται κοντά στην πλατεία Συντάγματος ενώ μία «ανάσα» μακριά της είναι οι γειτονιές της Πλάκας, του Μοναστηρακίου, του Κολωνακίου και του Ψυρρή. Παράλληλα, οι αρχαιολογικοί χώροι της Ακρόπολης, της Αρχαίας Αγοράς και της Βιβλιοθήκης του Αδριανού είναι πολύ κοντά. Στο νότιο τμήμα της πλατείας ξεκινά η οδός Ερμού η οποία αποτελεί τον πιο εμπορικό δρόμο της Αθήνας και έναν από τους πιο ακριβούς δρόμους στον κόσμο βάσει της αξίας των ακινήτων.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι ψυχολόγος και έχω διαβάσει 500 βιβλία – Αυτές είναι οι 10 συμβουλές μου για να είστε πιο ευτυχισμένοι»

Συμβουλές για να μειώσετε τον κίνδυνο διασποράς του ιού της γρίπης στις γιορτές

Ιαπωνία: Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση κρατικός προϋπολογισμός-ρεκόρ

Γερμανία: Kαμπανάκι για τις ευκαιρίες απασχόλησης ανέργων

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:03 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Tα 3 ζώδια που προσελκύουν οικονομική επιτυχία από την επόμενη εβδομάδα – «Καταλαβαίνετε τι αξίζετε και όλα αλλάζουν»

Όλη την εβδομάδα, από τις 29 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 4 Ιανουαρίου 2026, τρία ζώδια προσελκύουν...
11:00 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Οι 8 φράσεις που μαρτυρούν ότι κάποιος έχει εγκαταλείψει τον εαυτό του, αλλά δεν το παραδέχεται σε κανέναν

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν φτάνουν στο σημείο κατάρρευσης και το ανακοινώνουν δυνατά.  Η εγκ...
10:11 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Το σύμπαν στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα σε 4 ζώδια – «Επιτέλους βρίσκετε πραγματικές λύσεις στα προβλήματά σας»

Στις 26 Δεκεμβρίου 2025, το σύμπαν έχει ένα σημαντικό μήνυμα για τέσσερα ζώδια.  Η ανάδρομη πο...
09:00 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Έδωσε τελεσίγραφο στον σύντροφό της – «Θα ανανεώσω το συμβόλαιο του σπιτιού μόνο αν μου κάνει πρόταση γάμου»

Μία γυναίκα εξομολογείται πως, δεν έχει πρόθεση να συνεχίσει να ζει με τον σημερινό σύντροφό τ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα