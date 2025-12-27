Πάτρα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε σταθμευμένο απορριμματοφόρο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο υπάλληλος καθαριότητας

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (27/12) λίγο μετά τις 08:00 το πρωί στην Πάτρα, όπου ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο απορριμματοφόρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο εργαζόμενος καθαριότητας.

Το τροχαίο συνέβη στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Φαβιέρου. Σύμφωνα με το tempo24.news, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε προσωρινά σταθμευμένο απορριμματοφόρο, «καρφώθηκε» στο πίσω μέρος του, τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο καθαριότητας.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο αλλά ευτυχώς η κατάσταση υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Η οδός Κορίνθου παρέμενε κλειστή, ενώ επί τόπου βρέθηκε η Τροχαία προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του ατυχήματος.