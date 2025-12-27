Πάτρα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε σταθμευμένο απορριμματοφόρο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο υπάλληλος καθαριότητας

Σύνοψη από το

  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (27/12) το πρωί στην Πάτρα, όπου ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σταθμευμένο απορριμματοφόρο, τραυματίζοντας εργαζόμενο καθαριότητας.
  • Το ατύχημα συνέβη στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Φαβιέρου, με το όχημα να «καρφώθηκε» στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου.
  • Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία. Η οδός Κορίνθου παρέμενε κλειστή για τη διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΠΑΤΡΑ ΤΡΟΧΑΙΟ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (27/12) λίγο μετά τις 08:00 το πρωί στην Πάτρα, όπου ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο απορριμματοφόρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο εργαζόμενος καθαριότητας.

Το τροχαίο συνέβη στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Φαβιέρου.  Σύμφωνα με το tempo24.news, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε προσωρινά σταθμευμένο απορριμματοφόρο, «καρφώθηκε» στο πίσω μέρος του, τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο καθαριότητας.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο αλλά ευτυχώς η κατάσταση υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Η οδός Κορίνθου παρέμενε κλειστή, ενώ επί τόπου βρέθηκε η Τροχαία προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του ατυχήματος.

18:16 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

