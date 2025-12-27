Καλλιθέα: Βίντεο από τη φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς – Το σενάριο που εξετάζεται

Σύνοψη από το

  • Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους χθες το βράδυ στην Καλλιθέα, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Αγαμέμνονος.
  • Οι γείτονες επιχείρησαν να μπουν στο διαμέρισμα για να βοηθήσουν τους ενοίκους, αλλά η πόρτα ήταν κλειδωμένη.
  • Στο χολ του σπιτιού βρέθηκε μία σόμπα με φιάλη υγραερίου σε λειτουργία, με πιθανότερη αιτία της πυρκαγιάς τη διαφυγή αερίου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Καλλιθέα: Βίντεο από τη φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς – Το σενάριο που εξετάζεται

Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους χθες (26/12) το βράδυ στην Καλλιθέα, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα. Παρά την προσπάθεια των πυροσβεστών, οι δύο άνδρες δεν τα κατάφεραν και εντοπίστηκαν νεκροί, ενώ όλη η γειτονιά είχε βγει στα μπαλκόνια, καθώς έβλεπαν τις φλόγες να ξεπηδούν μέσα από το σπίτι.

Η φωτιά ξέσπασε σε διπλοκατοικία επί της οδού Αγαμέμνονος στην Καλλιθέα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου. Οι γείτονες μόλις είδαν τους καπνούς επιχείρησαν να μπουν στο διαμέρισμα για να βοηθήσουν τους ενοίκους, αλλά η πόρτα ήταν κλειδωμένη και δεν τα κατάφεραν.

Την ώρα που οι πυροσβέστες έσβηναν τη φωτιά εντόπισαν στο εσωτερικό του σπιτιού τους δύο άνδρες στο υπνοδωμάτιο χωρίς τις αισθήσεις τους και με εκτεταμένα εγκαύματα σε όλο τους το σώμα. Ακολούθως παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Στο χολ του σπιτιού βρέθηκε μία σόμπα με φιάλη υγραερίου, που την ώρα της φωτιάς ήταν σε λειτουργία. Πιθανότατα υπήρξε διαφυγή αερίου και μετά προκλήθηκε η πυρκαγιά, από την οποία η φιάλη δεν εξερράγη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:38. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο εύκολα αναγνωρίζετε ένα πρόσωπο; Κάντε το τεστ του Πανεπιστημίου του Greenwich και μάθετε αν είστε «super recogniser»

Θεαματική μείωση της αναμονής στα ΤΕΠ του ΕΣΥ- Κάτω από 4 ώρες ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει και τι θα ισχύσει για τις αμοιβές των εργαζομένων

Η Realnews στο www.pressreader.com

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:11 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Πάτρα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε σταθμευμένο απορριμματοφόρο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο υπάλληλος καθαριότητας

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (27/12) λίγο μετά τις 08:00 το πρωί στην Πάτρα, όπου ένα αυτο...
16:31 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Βαρδούσια: Ολοκληρώθηκε υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των ορειβατών – Μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στην Ιτέα

Υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ανασύρθηκαν οι σοροί των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν την ζ...
15:57 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Σύσκεψη εκπροσώπων αγροτών από 18 μπλόκα – Ανοιχτοί στον διάλογο με την κυβέρνηση, οι προϋποθέσεις

Στην Επανομή Θεσσαλονίκης συναντήθηκαν σήμερα (27/12) εκπρόσωποι από 18 μπλόκα αγροτών από όλη...
15:41 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη 29χρονη με πάνω από 24 κιλά ακατέργαστης κάνναβης 

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συν...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα