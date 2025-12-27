Ανδρέας Μικρούτσικος: Μακάρι να είχαμε παραπάνω ριάλιτι εκπομπές

Στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και τον Αρτ μίλησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στην περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του.

«Κι εγώ ανησύχησα με την υγεία μου, αλλά αποδεικνύεται ότι είμαι μια γάτα… Έχω κάνει δύο εντατικές, άρα έχω χάσει δύο ζωές κι έχω άλλες πέντε ζωές», είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Ανέφερε επίσης: «Η σύντροφός μου, η Ελένη είναι ο δικός μου άνθρωπος και μου έχει συμπαρασταθεί όσο δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς», ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Η μπογιά των ριάλιτι δεν έχει περάσει. Είναι όλα ριάλιτι και ότι βλέπεις να πετυχαίνει, είναι ριάλιτι. Ριάλιτι είναι η πραγματικότητα. Μακάρι να είχαμε παραπάνω πραγματικά ριάλιτι εκπομπές».