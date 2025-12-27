Ανδρέας Μικρούτσικος: Μακάρι να είχαμε παραπάνω ριάλιτι εκπομπές

  Ο Ανδρέας Μικρούτσικος μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του, δηλώνοντας: «Κι εγώ ανησύχησα με την υγεία μου, αλλά αποδεικνύεται ότι είμαι μια γάτα… Έχω κάνει δύο εντατικές, άρα έχω χάσει δύο ζωές κι έχω άλλες πέντε ζωές».
  Αναφέρθηκε επίσης στη σύντροφό του, Ελένη, χαρακτηρίζοντάς την «ο δικός μου άνθρωπος» που του έχει συμπαρασταθεί «όσο δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς».
  Ο παρουσιαστής εξέφρασε την άποψη ότι «Η μπογιά των ριάλιτι δεν έχει περάσει» και πρόσθεσε: «Μακάρι να είχαμε παραπάνω ριάλιτι εκπομπές».
Στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και τον Αρτ μίλησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στην περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του.

«Κι εγώ ανησύχησα με την υγεία μου, αλλά αποδεικνύεται ότι είμαι μια γάτα… Έχω κάνει δύο εντατικές, άρα έχω χάσει δύο ζωές κι έχω άλλες πέντε ζωές», είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Ανέφερε επίσης: «Η σύντροφός μου, η Ελένη είναι ο δικός μου άνθρωπος και μου έχει συμπαρασταθεί όσο δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς», ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Η μπογιά των ριάλιτι δεν έχει περάσει. Είναι όλα ριάλιτι και ότι βλέπεις να πετυχαίνει, είναι ριάλιτι. Ριάλιτι είναι η πραγματικότητα. Μακάρι να είχαμε παραπάνω πραγματικά ριάλιτι εκπομπές».

 

 

15:00 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

