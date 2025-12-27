Γιώτα Τσιμπρικίδου: Διαβάζω πικρόχολα σχόλια για εμένα και για άλλες γυναίκες που αποφασίζουν να γίνουν μητέρες σε μεγαλύτερη ηλικία

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της φαίνεται πως διανύει η Γιώτα Τσιμπρικίδου, η οποία σε λίγους μήνες πρόκειται να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και αναφέρθηκε στις όμορφες στιγμές που βιώνει, αλλά και στα πικρόχολα σχόλια που διαβάζει.

«Αλήθεια είναι ότι διανύω μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου. Νιώθω πολύ ευλογημένη. Έχω και την αγωνία μου γιατί όλες οι γυναίκες όταν είμαστε σε ενδιαφέρουσα περιμένουμε να κάνουμε την Β’ επιπέδου. Τελειώνω τώρα τον 5ο μήνα κύησης και είναι τώρα που πρέπει να κάνουμε αυτή τη δεύτερη πολύ σημαντική εξέταση.

Μετά θα είμαι πιο χαλαρή να μοιραστώ και περισσότερα πράγματα…Περιμένω κοριτσάκι. Επειδή πάλεψα πολύ και δεν ήταν όλα πολύ εύκολα, όταν με πήραν να μου πουν ότι είναι όλα καλά και έρχεται ένα υγιές παιδάκι, μου είπαν και το φύλο» είπε αρχικά η Γιώτα Τσιμπρικίδου.

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου ανέφερε στη συνέχεια: «Με αγχώνει πολύ το κομμάτι της μητρότητας. Υπάρχει γυναίκα που να μην αγχώνεται; Πολλές φορές διαβάζω στο διαδίκτυο και στα social πικρόχολα σχόλια και για μένα, και για άλλες γυναίκες που αποφασίζουν να γίνουν μανούλες σε μεγαλύτερες ηλικίες. Οι γυναίκες χρειάζονται σεβασμό γιατί το τι περνάει το σώμα και η ψυχή τους για να τα καταφέρουν, το ξέρουν μόνο εκείνες. Και όσο κι αν λέμε ότι το καταλαβαίνουμε, αν δε το ζήσεις, δε το καταλαβαίνεις».