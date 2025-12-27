Θεσσαλονίκη: Σύσκεψη εκπροσώπων αγροτών από 18 μπλόκα – Ανοιχτοί στον διάλογο με την κυβέρνηση, οι προϋποθέσεις

  • Στην Επανομή Θεσσαλονίκης συναντήθηκαν εκπρόσωποι από 18 μπλόκα αγροτών από όλη τη χώρα, στέλνοντας μήνυμα προς την κυβέρνηση πως είναι ανοιχτοί στον διάλογο.
  • Κάλεσαν την κυβέρνηση να μείνει «μακριά από δεσμεύσεις και σκοπιμότητες» για έναν ουσιαστικό διάλογο «για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας».
  • Έκαναν άνοιγμα προς τους εκπροσώπους άλλων, μεγάλων μπλόκων, να συμπορευτούν όλοι μαζί και να προσέλθουν από κοινού στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Στην Επανομή Θεσσαλονίκης συναντήθηκαν σήμερα (27/12) εκπρόσωποι από 18 μπλόκα αγροτών από όλη τη χώρα -απουσίαζαν ωστόσο τα μεγάλα, της Νίκαιας, του Ε65 στην Καρδίτσα, του Προμαχώνα Σερρών, των Μαλγάρων- και έστειλαν μήνυμα προς την κυβέρνηση πως είναι ανοιχτοί στον διάλογο, «για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας», καλώντας την ωστόσο να μείνει «μακριά από δεσμεύσεις και σκοπιμότητες».

Επιπλέον έκαναν άνοιγμα προς τους εκπροσώπους άλλων, μεγάλων μπλόκων, να συμπορευτούν όλοι μαζί και να προσέλθουν από κοινού στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς όπως έχει διαφανεί εδώ και μέρες στις αγροτικές κινητοποιήσεις επικρατούν δύο τάσεις, όπως μεταδίδει η voria.gr.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα Κερδύλλια Σερρών, τη Δράμα, τα Πράσινα Φανάρια, τον Έβρο, το Νησέλι Ημαθίας, τη Σκύδρα Πέλλας, τη Χαλκηδόνα, τις Μικροθήβες, κ.α.

«Η κατάσταση που επικρατεί κατά κοινή ομολογία μια ολόκληρης Ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο αυτής των αγροτών είναι πως επιβάλλεται η άμεση επίλυση προβλημάτων ζωτικής σημασίας όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί σήμερα στην κυβέρνηση. Διαφάνηκε επίσης και η αναγκαιότητα της έναρξης ενός ουσιαστικού διαλόγου για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Μακριά λοιπόν από σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις όπως αυτές προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης, στοχοποιώντας και καταστρέφοντας αναίτια γνήσιους αγρότες συναδέλφους, μεταφέρουμε το μήνυμα μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις σε ένα γόνιμο – ουσιαστικό – και με γνώμονα το καλό μιας ολόκληρης εθνικής οικονομίας διάλογο», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν οι εκπρόσωποι των 18 μπλόκων και προστίθεται: «Σε αυτό τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Κάλεσμα λοιπόν και των υπολοίπων συναδέλφων για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

