Γεωργιάδης: Σημαντική μείωση στους χρόνους αναμονής των ΤΕΠ του ΕΣΥ – Τα στοιχεία που παρουσίασε

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται στους χρόνους εξυπηρέτησης ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλάτησης, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
«Σας παρουσιάζω τα τελευταία καταγεγραμμένα στοιχεία από το ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλάτησης ασθενών στα ΤΕΠ των Νοσοκομείων του ΕΣΥ:
Αποδεικνύεται σημαντική μείωση -65% στο μέσο χρόνο εξυπηρέτησης ασθενών την περίοδο Φεβρουαρίου – Νοεμβρίου 2025 σε συνέχεια των πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί.
Αύξηση +7% του χρόνου εξυπηρέτησης των ασθενών την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025, αλλά με παράλληλη αύξηση της κίνησης στα ΤΕΠ λόγω αύξησης κυρίως των αναπνευστικών νοσημάτων.
Και με τα τελευταία στοιχεία του Δεκεμβρίου, υπολογίζεται ότι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης είναι στις 3 ώρες και 53 λεπτά, δηλ κάτω από τις 4 ώρες. Πέρσι τους ίδιους μήνες ήταν πάνω από 9,5 ώρες ➤ Άρα η μείωση της αναμονής είναι -60%», τονίζει ο κ. Γεωργιάδης.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας παραθέτει τα εξής στοιχεία:
Συνολικός αριθμός περιστατικών και μέσος χρόνος εξυπηρέτησης τελευταίας εφημερίας
Εφημερίες νοσοκομείων την περίοδο 16-22 Δεκεμβρίου
-ΠΓΝ Ιωαννίνων
Αριθμός περιστατικών: 312
Εξυπηρέτηση: 3,25 ώρες
-ΠΓΝ Πατρών
Αριθμός περιστατικών: 305
Εξυπηρέτηση: 2,04 ώρες
-ΓΝ Καρπάθου
Αριθμός περιστατικών: 21
Εξυπηρέτηση: 1,52 ώρες
-ΓΑΝΑ Άγιος Σάββας
Αριθμός περιστατικών: 15
Εξυπηρέτηση: 1,09 ώρες
-ΓΟΝΚ Άγιοι Ανάργυροι
Αριθμός περιστατικών: 65
Εξυπηρέτηση: 3,36 ώρες
-Παίδων Αγία Σοφία
Αριθμός περιστατικών: 406
Εξυπηρέτηση: 2,15 ώρες
-ΓΝΑ ΚΑΤ
Αριθμός περιστατικών: 468
Εξυπηρέτηση: 3,47 ώρες
-ΠΓΝ Αττικόν
Αριθμός περιστατικών: 770
Εξυπηρέτηση: 4,03 ώρες
ΓΝΑ Λαϊκό
Αριθμός περιστατικών: 447
Εξυπηρέτηση: 3,29 ώρες
-ΓΝΑ Γεννηματάς
Αριθμός περιστατικών: 1.031
Εξυπηρέτηση: 4,45 ώρες
-ΓΝΑ Σισμανόγλειο
Αριθμός περιστατικών: 200
Εξυπηρέτηση: 5,56 ώρες
-ΓΝΑ Ευαγγελισμός
Αριθμός περιστατικών: 864
Εξυπηρέτηση: 3,48 ώρες
-Παίδων Αγλαΐα Κυριακού
Αριθμός περιστατικών: 383
Εξυπηρέτηση: 2,27 ώρες
-Παίδων Πεντέλης
Αριθμός περιστατικών: 223
Εξυπηρέτηση: 1,28 ώρες
