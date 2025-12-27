Κέισι Μίζιου: Η αποκάλυψη για το τέλος της φιλίας της με την Άννα Μαρία Ηλιάδου – «Βγαίναμε έξω για καφέ και δεν είχαμε κάτι να πούμε…»

  • Η Κέισι Μίζιου, καλεσμένη στην εκπομπή του Fipster στο Youtube, αποκάλυψε λεπτομέρειες για το τέλος της φιλίας της με την Άννα Μαρία Ηλιάδου, με την οποία γνωρίστηκαν στο «GNTM».
  • Το μοντέλο δήλωσε πως «δεν την βλέπετε πια σε αναρτήσεις μου, γιατί δεν κάνουμε πλέον παρέα».
  • Η Μίζιου εξήγησε ότι: «Δεν είχαμε κοινά ενδιαφέροντα, βγαίναμε έξω για καφέ και δεν είχαμε κάτι να πούμε».
Ελένη Φλισκουνάκη

Κέισι Μίζιου
Φωτογραφία: Instagram/keisi.miziou

Καλεσμένη στο κανάλι του Fipster στο Youtube ήταν η Κέισι Μίζιου, στη στήλη «Bam Boom». Ανάμεσα σε άλλα, στη διάρκεια του επεισοδίου το μοντέλο μίλησε και για το τέλος της φιλίας της με την Άννα Μαρία Ηλιάδου, με την οποία γνωρίστηκαν στο «GNTM» και μετά το τέλος του παιχνιδιού έκαναν παρέα για αρκετό καιρό.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε από τον Fipster για τον πραγματικό λόγο που δεν ανεβάζει πλέον την Άννα Μαρία Ηλιάδου στα story της στο Instagram, η Κέισι Μίζιου εξήγησε πως: «Καλά δεν την βλέπατε και πολύ. Ανεβάζαμε το ένα τρίτο από αυτό που ήμασταν. Δεν την βλέπετε γιατί δεν κάνουμε πια παρέα».

«Δεν κάνουμε παρέα γιατί σταμάτησε να υπάρχει φιλία, δεν ξέρω πώς να στο πω αλλιώς. Δεν υπήρχε πλέον φιλία μεταξύ μας. Σε αυτή τη ζωή κάποια πράγματα απλά συμβαίνουν. Δεν είχαμε κοινά ενδιαφέροντα, βγαίναμε έξω για καφέ και δεν είχαμε κάτι να πούμε. Μπορεί να κανονίζαμε καφέδες και να το ακύρωνα, να μην πήγαινα, γιατί βαριόμουν», είπε στη συνέχεια το μοντέλο.

