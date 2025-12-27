Παναγιώτης Παρασκευαΐδης: Nέα «καρφιά» κατά του Νίκου Ανδρουλάκη

Νέες «βόμβες» εξαπολύει σε συνέντευξή του στο «ΚΑΡΦΙ» ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, αφήνοντας αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς κάνει λόγο για μια «πρωτοφανή» κατάσταση στην εκλογική του περιφέρεια με «αυτοανακηρυγμένους» υποψηφίους και διαβεβαιώσεις που, όπως υποστηρίζει, απειλούν ευθέως την ενότητα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι αποτελεί «μία πρωτοφανή στα πολιτικά δρώμενα της χώρας μας, όσο και λυπηρή κατάσταση» να διεξαγάγει «προεκλογικό αγώνα» και να έχει «αυτοανακηρυχθεί» υποψήφιος στην Λέσβο ο βουλευτής Επικρατείας Παναγιώτης Δουδωνής, υποστηρίζοντας πως «έχει λάβει τις διαβεβαιώσεις άνωθεν» κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο συνιστά «μέγα πολιτικό αλλά πρωτίστως ηθικό ζήτημα για την κεντρική διοίκηση του κόμματος και μεγάλη απειλή για την απαραίτητη και πολυπόθητη ενότητα την οποία όλοι μας επικαλούμαστε».

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα περί «αλεξιπτωτιστών» στην εκλογική του περιφέρεια, τη Λέσβο, σχολίασε: «Κατ’αρχάς σας δηλώνω ότι μου είναι πολύ δυσάρεστο να ασχολούμαι και μάλιστα δημόσια με αυτό το θέμα. Πρόκειται για μια πρωτοφανή στα πολιτικά δρώμενα της χώρας μας, όσο και λυπηρή κατάσταση, που όμοιά της δεν υφίσταται σε καμιά άλλη εκλογική περιφέρεια αλλά και απ΄ ό,τι μπορώ να γνωρίζω δεν υπήρξε ποτέ και κατά το παρελθόν. Συνίσταται στο απαράδεκτο γεγονός, ότι ένα έτος ή ακόμη και περισσότερο πριν από την πιθανή διενέργεια των εθνικών εκλογών, ένα μέλος του κοινοβουλίου, βουλευτής Επικρατείας του κόμματός μας, να έχει «αυτοανακηρυχθεί» υποψήφιος βουλευτής της εκλογικής μας περιφέρειας, της Λέσβου, και να διεξαγάγει εδώ και αρκετό καιρό… προεκλογικό αγώνα. Προφανώς έχει λάβει τις ανάλογες διαβεβαιώσεις άνωθεν, πράγμα που συνιστά μέγα πολιτικό αλλά πρωτίστως ηθικό ζήτημα για την κεντρική διοίκηση του κόμματος και μεγάλη απειλή για την απαραίτητη και πολυπόθητη ενότητα την οποία όλοι μας επικαλούμαστε. Ας αναλάβει ο καθένας, την ευθύνη που του αναλογεί».

Σχετικά με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, σημειώνει ότι είναι κομβικής σημασίας για την πορεία του Κινήματος. Για τον λόγο αυτό, τονίζει, «δεν θα πρέπει να περιοριστεί σε μια απλή διαδικασία αναδιάρθρωσης ή έστω ανασυγκρότησης αλλά πρέπει και επιβάλλεται να έχει τον χαρακτήρα της αναγέννησης ή ακόμα και της επανίδρυσης διαδικασία που να αφορά ολόκληρο τον εριστικό του κορμό από την κεφαλή μέχρι την βάση». «Θα είναι μια διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί από νέα ικανά και άφθαρτα στελέχη τα οποία θα εγγυηθούν για την δημιουργία ενός σύγχρονου και δημοκρατικού κομματικού οργανισμού με όραμα και ελπίδα για όλους τους Έλληνες» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο διαλόγου ή ακόμη και συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, σημειώνει: Προς το παρόν υπάρχουν τα εξής δεδομένα: Πρώτον, η ειλημμένη απόφαση της ηγεσίας του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Δεύτερον, η επικρατούσα άποψη της μη μετεκλογικής συνεργασίας με την Ν.Δ. και τρίτον μια ρευστή πολιτική κατάσταση στον χώρο του πολιτικού φάσματος πέρα από το ΠΑΣΟΚ, έναν χώρο του οποίου την τελική διαμόρφωση δεν την γνωρίζουμε. Επομένως με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις καθίσταται σαφές ότι αδυνατώ να σας δώσω μια αντικειμενική απάντηση στο ερώτημά σας».

Ερωτηθείς εάν το ΠΑΣΟΚ θα συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας, στην περίπτωση που υπάρξει ο κίνδυνος πολιτικής αστάθειας και ποιοι θα μπορούσαν να είναι πιθανοί εταίροι, αναφέρει: «Πιστεύω ναι με την προϋπόθεση ύπαρξης ενός προγράμματος κοινής αποδοχής κυρίως πάνω στα κορυφαία ζητήματα που ταλανίζουν τον τόπο. Όσον αφορά τους πιθανούς εταίρους, να δούμε τα εκλογικά αποτελέσματα και τότε θα σας πω».