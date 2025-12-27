«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη 29χρονη με πάνω από 24 κιλά ακατέργαστης κάνναβης 

  • Συνελήφθη χθες, 26 Δεκεμβρίου 2025, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» 29χρονη αλλοδαπή από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών.
  • Η συλληφθείσα αποτελούσε μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης (skunk) προς το Ηνωμένο Βασίλειο αεροπορικώς.
  • Στις αποσκευές της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 24 κιλά και 500 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», 29χρονη αλλοδαπή – μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης (skunk) στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω της αεροπορικής οδού.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εξαγωγής ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκε η κατηγορούμενη στον αερολιμένα, η οποία θα αναχωρούσε από τη χώρα προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις αποσκευές της, κατελήφθη να έχει αποκρύψει, σε νάιλον συσκευασίες, -24- κιλά και -500- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- κινητά τηλέφωνα.

Η συλληφθείσα οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

17:11 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

