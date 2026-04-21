Δήλωση «βόμβα» στη Βρετανία: «Η Ντάουνινγκ Στριτ μάς πίεσε να εγκρίνουμε τον Μάντελσον» – Αποκαλύψεις από πρώην αξιωματούχο του ΥΠΕΞ

Μια βαθιά πολιτική κρίση αντιμετωπίζει ο Βρετανός πρωθυπουργός του Κιρ Στάρμερ, μετά τις αποκαλύψεις ότι η έγκριση του διορισμού του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στην Ουάσινγκτον έγινε υπό έντονη πολιτική πίεση.

Ο Όλι Ρόμπινς, ανώτατος αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών και ο άνθρωπος που ενέκρινε τον διορισμό, κατέθεσε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Κοινοτήτων ότι υπήρχε «ατμόσφαιρα πίεσης» από το Γραφείο του Στάρμερ.

Όπως ανέφερε, υπήρχε «μια πολύ, πολύ ισχυρή προσδοκία» ότι ο Μάντελσον «έπρεπε να βρίσκεται στη θέση του και στην Αμερική το συντομότερο δυνατό».



Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η αρμόδια υπηρεσία ελέγχου ασφαλείας θεωρούσε τον Μάντελσον «οριακή περίπτωση» και «έτεινε προς το να προτείνει να μην του δοθεί άδεια ασφαλείας».

Παρά ταύτα, το βρετανικό ΥΠΕΞ προχώρησε στην έγκριση, με τον Ρόμπινς να κάνει λόγο για «μια γενικά απαξιωτική στάση» απέναντι στον έλεγχο ασφαλείας τον Ιανουάριο του 2025.

Ο Στάρμερ παραδέχθηκε το λάθος του

Υπό αυξανόμενη πίεση, ο Στάρμερ παραδέχθηκε ότι έκανε λανθασμένη κρίση επιλέγοντας τον Μάντελσον, επισημαίνοντας ότι δεν είχε ενημερωθεί για τα προβλήματα ασφαλείας.

«Δεν θα είχα προχωρήσει με τον διορισμό» αν γνώριζα την αλήθεια, δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων, χαρακτηρίζοντας «ειλικρινά σοκαριστικό» το γεγονός ότι οι αξιωματούχοι δεν τον ενημέρωσαν για την αποτυχία στον έλεγχο ασφαλείας.

«Στην καρδιά αυτής της υπόθεσης, υπάρχει επίσης μια κρίση που έκανα και ήταν λανθασμένη», πρόσθεσε. «Δεν έπρεπε να είχα διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον».

Σημείωσε επίσης πως αναλαμβάνει «την ευθύνη για αυτή την απόφαση και ζητώ ξανά συγγνώμη από τα θύματα του παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν, τα οποία προφανώς προδόθηκαν από την απόφασή μου».

Παράλληλα, επέρριψε ευθύνες στους αξιωματούχους του υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας ότι δεν τον ενημέρωσαν για τις ανησυχίες ασφαλείας και προχώρησαν στην έγκριση του διορισμού.

Το παρασκήνιο του σκανδάλου

Ο Μάντελσον αποπέμφθηκε τον Σεπτέμβριο, εννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, όταν προέκυψαν νέες λεπτομέρειες για τη σχέση του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.

Παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις, η επιλογή του είχε προκαλέσει ανησυχίες ήδη από την αρχή, καθώς στελέχη της κυβέρνησης είχαν προειδοποιήσει ότι η φιλία του με τον Έπσταϊν ενέχει «κίνδυνο για τη φήμη» της χώρας.

Επιπλέον, οι επιχειρηματικές του σχέσεις με τη Ρωσία και την Κίνα είχαν σημάνει συναγερμό.

Ωστόσο, η εμπειρία του ως πρώην επικεφαλής εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διεθνείς του διασυνδέσεις θεωρήθηκαν πλεονεκτήματα για τη διαχείριση των σχέσεων με την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ποινική έρευνα και πολιτικές πιέσεις

Η υπόθεση έχει λάβει και ποινικές διαστάσεις. Ο Μάντελσον τελεί υπό αστυνομική έρευνα για ενδεχόμενη κατάχρηση δημόσιου αξιώματος, μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης που περιλαμβάνουν emails, σύμφωνα με τα οποία φέρεται να είχε μεταβιβάσει ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες στον Έπσταϊν το 2009, μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Η βρετανική αστυνομία ξεκίνησε ποινική έρευνα και προχώρησε στη σύλληψή του τον Φεβρουάριο.

Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παρανομία και δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα.

Πολιτικό κόστος για τον Στάρμερ

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο Εργατικό Κόμμα, το οποίο ήδη αντιμετωπίζει χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, παρά τη σαρωτική εκλογική νίκη του Ιουλίου 2024.

Επικριτές κάνουν λόγο για ακόμη ένα σοβαρό λάθος κρίσης του Στάρμερ, ενώ βουλευτές του κόμματός του είχαν ήδη ζητήσει την παραίτησή του από τον Φεβρουάριο.

Ο Πρωθυπουργός έχει διατάξει επανεξέταση για το κατά πόσο υπήρξαν κίνδυνοι ασφαλείας από την πρόσβαση του Μάντελσον σε ευαίσθητες πληροφορίες κατά τη θητεία του, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις πολιτικές συνέπειες μιας υπόθεσης που απειλεί να πλήξει σοβαρά την αξιοπιστία της κυβέρνησής του.

Με πληροφορίες από: Associated Press