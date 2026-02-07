Βρετανία: «Έγκλημα και προδοσία» οι σχέσεις Μάντελσον – Επστάιν – Οι αποκαλύψεις από την μυστική τους αλληλογραφία κλονίζουν τον πρωθυπουργό Στάρμερ

Οι μυστικές επαφές του Πίτερ Μάντελσον μέσω email με τον Τζέφρι Επστάιν, την περίοδο που ο πρώτος ήταν μέλος της κυβέρνησης, θα μπορούσαν να συνιστούν «έγκλημα» και αποτελούν «προδοσία όλων όσων πρεσβεύουμε ως χώρα», δήλωσε, σήμερα, Σάββατο, στην Βρετανία, ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν.

Τα σχόλιά του έρχονται την ώρα που η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ολοκλήρωσε την έρευνα, που έκανε την Παρασκευή, σε δύο σπίτια που συνδέονται με τον Λόρδο Μάντελσον, μετά από καταγγελίες ότι διέρρευσε ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες στον νεκρό, πλέον, δισεκατομμυριούχο παιδεραστή.

Εξοργισμένος ο Μπράουν δήλωσε ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία φαίνεται να επιβεβαιώνουν ένα επικείμενο πακέτο διάσωσης για το Ευρώ μία ημέρα πριν ανακοινωθεί το 2010, θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει «τεράστια εμπορική ζημιά».

Ο Μπράουν, ο οποίος επανέφερε τον Μάντελσον στην κυβέρνηση ως Υπουργό Επιχειρήσεων το 2008, ανέφερε: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό θα θεωρείτο οικονομικό έγκλημα αν η αστυνομία το ερευνούσε· εγώ το θεωρώ οικονομικό έγκλημα».

Ασφυκτική η πίεση στον Στάρμερ

Η παρέμβασή του πραγματοποιείται ενώ ο πρωθυπουργός της χώρας, Κιρ Στάρμερ, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα συνεχώς ογκούμενο σκάνδαλο καθώς είναι αυτός που διόρισε τον Λόρδο Μάντελσον στη θέση του πρεσβευτή στις ΗΠΑ.

Βουλευτές των Εργατικών βρίσκονται σε κατάσταση «ανοιχτής ανταρσίας», αφότου ο Στάρμερ, παραδέχθηκε τελικά στη Βουλή των Κοινοτήτων, την Τετάρτη, ότι είχε συμφωνήσει στον διορισμό, παρά το γεγονός ότι γνώριζε για τις σχέσεις του Μάντελσον με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν, μετά τη φυλάκιση του τελευταίου.

Πολλοί υποστηρίζουν πλέον ότι είναι θέμα χρόνου το πότε —και όχι το αν— ο Πρωθυπουργός θα αναγκαστεί να παραιτηθεί.

Οργισμένος ο Μπράουν —ο οποίος εμπλέκεται σε μια πολιτική βεντέτα «αγάπης και μίσους» με τον Λόρδο Μάντελσον για σχεδόν 35 χρόνια— δήλωσε στην εκπομπή Today του BBC ότι ένιωσε «σοκαρισμένος, λυπημένος, θυμωμένος, προδομένος και απογοητευμένος» όταν είδε τα μηνύματα προς τον Επστάιν, που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Πρόκειται για απόρρητες οικονομικές πληροφορίες. Αυτό σήμαινε ότι η Βρετανία βρισκόταν σε κίνδυνο εξαιτίας αυτού, το νόμισμα βρισκόταν σε κίνδυνο, μέρος των συναλλαγών που θα γίνονταν θα ήταν κερδοσκοπικές ως αποτέλεσμα αυτού και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα μπορούσε να είχε προκληθεί —και ίσως προκλήθηκε— τεράστια εμπορική ζημιά».

Ο Μπράουν απαίτησε επίσης άμεση «συνταγματική μεταρρύθμιση» για την πάταξη της διαφθοράς στην πολιτική και στη Βουλή των Λόρδων, ώστε «να χυθεί άπλετο φως και να απομακρυνθούν οι πρίγκιπες του σκότους».

Ο Μπράουν απέδωσε επίσης την πολυετή καθυστέρηση στην αποκάλυψη των πεπραγμένων του Μandelson σε «συστημικές αποτυχίες» του συστήματος. Δήλωσε ότι επιθυμεί να «εκφράσει τον αποτροπιασμό του» για όσα αποκαλύφθηκαν σχετικά με τη συμπεριφορά του Epstein και την επιρροή του στη βρετανική πολιτική σκηνή.

Υπέρ του Στάρμερ ο Μπράουν

Αν και τόνισε ότι «μας πρόδωσε», ο Μπράουν σημείωσε ότι η «μεγαλύτερη προδοσία» του Μάντελσον ήταν απέναντι στα πολυάριθμα θύματα του Επστάιν και στις νεαρές γυναίκες και κορίτσια που κακοποιήθηκαν από το δίκτυό του.

Ωστόσο, απέφυγε να καταδικάσει τον Πρωθυπουργό για τον διορισμό του Μάντελσον ως πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον, παρόλο που αποκαλύφθηκε ότι ο Sir Keir ήταν ενήμερος για τις συνεχιζόμενες επαφές του Μάντελσον με τον Επστάιν.

Ανέφερε ότι ο Κιρ Στάρμερ είχε πέσει και αυτός —όπως και ο ίδιος— θύμα «παραπλάνησης, προδοσίας και ψευδών» από τον Mandelson. Παρόλο που παραδέχθηκε ότι ο Πρωθυπουργός «άργησε υπερβολικά να δράσει», υποστήριξε ότι παραμένει ο κατάλληλος άνθρωπος για να εξυγιάνει τη βρετανική πολιτική ζωή, τονίζοντας ότι οι σχετικές εργασίες πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα, ειδάλλως «όλοι όσοι κατέχουν δημόσια αξιώματα θα πληρώσουν βαρύ τίμημα».

«Κοιτάξτε τον στα μάτια και θα δείτε έναν άνθρωπο με ακεραιότητα», δήλωσε. «Άργησε να δράσει, αλλά θα προσπαθήσει να εξυγιάνει το σύστημα».

Προειδοποίησε επίσης ότι οι καταχρήσεις από «παγκόσμια δίκτυα» ισχυρών και πλούσιων ανδρών πιθανότατα συνεχίζονται ακόμα, και κατήγγειλε την κακοποίηση γυναικών και κοριτσιών από τον κύκλο του Επστάιν ως την «πλέον σκανδαλώδη κατάχρηση εξουσίας».

Σε μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Guardian, ο Μπράουν δήλωσε ότι η είδηση πως το ηγετικό στέλεχος και «εγκέφαλος» των New Labour διοχέτευε πληροφορίες στον Επστάιν —την ίδια στιγμή που υποτίθεται ότι βοηθούσε στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης— αποτελεί «προδοσία όλων όσων πρεσβεύουμε ως χώρα».