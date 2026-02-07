Τραγωδία στη Χίο: Στο Παίδων «Η Αγία Σοφία» νοσηλεύονται τα 6 τραυματισμένα παιδιά – Απολογείται ο Μαροκινός

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» νοσηλεύονται τα έξι παιδιά που τραυματίστηκαν στο δυστύχημα στη Χίο, με τους 15 νεκρούς μετανάστες και τους 24 τραυματίες. Τα πέντε από τα έξι παιδιά, φέρουν πολλαπλά κατάγματα, ένα είναι εμπύρετο και άλλο ένα είναι ασυνόδευτο.

Η αεροδιακομιδή των παιδιών από την Χίο στην Αθήνα έγινε το Σάββατο (7/2) με C-130 και πλέον οι γιατροί και οι νοσηλευτές του Παίδων θα τα υποβάλλουν σε εξετάσεις και στην προβλεπόμενη ιατρική φροντίδα, ώστε να επουλωθούν τα τραύματά τους. Μαζί τους αναχώρησαν για την Αθήνα και οι γονείς τους αλλά και τα αδέλφια τους για λόγους οικογενειακής ενότητας.

Στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Χίου, παραμένουν ακόμη τρία παιδιά σε καλή κατάσταση, καθώς και ένας ανήλικος αδελφός τους στη Χειρουργική Κλινική. Σχετικά με τους άλλους τρεις τραυματίες που νοσηλεύονταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ένας νοσηλεύεται πλέον σε απλό θάλαμο νοσηλείας ενώ στη ΜΕΘ παραμένουν μία γυναίκα με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ένας άνδρας χειρουργημένος στην κοιλιακή χώρα.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος. Εν αναμονή του επίσημου ιατροδικαστικού πορίσματος, τα στοιχεία συγκλίνουν ότι ο θάνατος των μεταναστών προήλθε από βαριές κακώσεις και όχι από πνιγμό.

Απολογείται ο Μαροκινός που αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής

Αυτή την ώρα οδηγείται ενώπιον του ανακριτή ο Μαροκινός, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους διασωθέντες μετανάστες ως ο διακινητής. Ο Μαροκινός, που έλαβε εξιτήριο, αντιμετωπίζει διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, αλλά και για διακίνηση μεταναστών.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ μέσω των συνηγόρων του δηλώνει, ότι ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία.

Πλεύρης: «Εμπιστεύομαι την έκθεση του Λιμενικού και όχι τους διακινητές»

«Επί της αρχής, εμπιστεύομαι την έκθεση του Λιμενικού για το δυστύχημα και όχι τους διακινητές», τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, από το Ιωάννινα ερωτηθείς για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουμε ανθρωποκτονίες και ερευνώνται».

Τόνισε επίσης ότι «από κει και πέρα είναι ξεκάθαρο, ότι υπεύθυνοι δολοφόνοι είναι οι διακινητές. Ένας διακινητής που ήθελε να αποφύγει τη σύλληψη, έθεσε σε κίνδυνο ζωές ανθρώπων που είναι πάρα πολύ λυπηρό πράγμα».

Συνεχίζοντας, σημείωσε, ότι «οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού προστατεύουν τα σύνορά μας. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, το Λιμενικό δεν είναι επιτροπή υποδοχής· προστατεύει τα σύνορα και, ταυτόχρονα, σώζει κόσμο. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο εχθρός μας είναι οι διακινητές».

Ο Θάνος Πλεύρης επισήμανε ακόμη ότι είναι «πολύ λυπηρό το γεγονός ότι κάποιοι αρέσκονται να στοχοποιούν τους λιμενικούς σε κάθε δυστύχημα που μπορεί να συμβεί, ενώ εκείνοι δίνουν καθημερινά μάχη για την προστασία των συνόρων της χώρας».

Βορίδης: Η ευθύνη ανήκει πρωτίστως στον διακινητή

Ο Μάκης Βορίδης, βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός, τόνισε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «10 με τόνο» ότι η δημόσια συζήτηση για την τραγωδία στη Χίο πρέπει να περιμένει τα πορίσματα της Δικαιοσύνης και της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η κύρια ευθύνη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών βαραίνει τον διακινητή και όχι το Λιμενικό Σώμα.

«Υπάρχει μια τραγική εξέλιξη με απώλεια ανθρώπινων ζωών», ανέφερε, ωστόσο «η ευθύνη αναμφίβολα και πρωτίστως βρίσκεται στον διακινητή», ο οποίος «διακινεί ανθρώπους παράνομα και κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες».