Χίος: Απολογείται το απόγευμα ο Μαροκινός που έχει υποδειχθεί από τους μετανάστες ως διακινητής – Αρνείται τις κατηγορίες

Σήμερα, το απόγευμα (7/2) θα απολογηθεί ο Μαροκινός, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους μετανάστες, ως ο διακινητής, για την πολύνεκρη τραγωδία, που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2) στη Χίο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ μέσω των δικηγόρων του αναφέρει ότι ελπίζει σε μία διαδικασία που δεν θα επηρεαστεί από «πολιτικές πιέσεις» και «σκοπιμότητες».

Ο Μαροκινός είχε ζητήσει προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου.

Η απολογία του για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες, που είχαν αναχωρήσει από την Τουρκία με προορισμό την Χίο, έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα.

Όπως επισημαίνεται σε δελτίο Τύπου των δικηγόρων του κατηγορούμενου Δημήτρη Χούλη και Αλέξανδρου Γεωργούλη, ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας πως ευελπιστεί σε μία ανεπηρέαστη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις ή σκοπιμότητες.

«Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικές κατηγορίες που του αποδίδονται και ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση των συνηγόρων.

Φωτογραφίες – ντοκουμέντα από το ταχύπλοο των μεταναστών μετά τη σύγκρουση

Σε φωτογραφίες – ντοκουμέντα που δημοσιεύει το enikos.gr από το ταχύπλοο στο οποίο φέρεται να επέβαιναν οι μετανάστες στη Χίο, το σκάφος φαίνεται ημιβυθισμένο, έπειτα από την μοιραία σύγκρουση.

Με σοβαρές κακώσεις οι σοροί των μεταναστών

Την ίδια ώρα, όπως έγραψε το enikos.gr, όλες οι σοροί των 15 μεταναστών που έχασαν την ζωή τους, έφεραν σοβαρές κακώσεις, που πιθανότατα οδήγησαν τον θάνατό τους, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε, ενώ παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα για την ταυτοποίηση με τη μέθοδο του DNA.

Η ιατροδικαστική διερεύνηση πραγματοποιήθηκε από την ομάδα των τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων που μετέβησαν την Τετάρτη στη Χίο, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού Γιώργου Φλωρίδη και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αναμένεται να συνταχθεί η ιατροδικαστική έκθεση, κάτι που θα γίνει πιθανότατα μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, οι ακριβείς συνθήκες που σημειώθηκε η τραγωδία, αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ την ίδια ώρα, το υπουργείο Ναυτιλίας έχει διατάξει ΕΔΕ.

Ως προς τις έρευνες, από μαρτυρίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας φαίνεται ότι στο ταχύπλοο σκάφος επέβαιναν περισσότερα από 40 άτομα. Μάλιστα, ένας πατέρας στο νοσοκομείο της Χίου αναζητούσε το 12χρονο παιδί του, το οποίο ωστόσο, είναι νεκρό.