Χίος: Απολογείται το απόγευμα ο Μαροκινός που έχει υποδειχθεί από τους μετανάστες ως διακινητής – Αρνείται τις κατηγορίες

  • Ο Μαροκινός που αναγνωρίστηκε ως διακινητής για την τραγωδία στη Χίο απολογείται σήμερα το απόγευμα, αρνούμενος τις κατηγορίες. Μέσω των δικηγόρων του, δηλώνει ότι ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη διαδικασία, χωρίς «πολιτικές πιέσεις» και «σκοπιμότητες».
  • Όλες οι σοροί των 15 μεταναστών που έχασαν την ζωή τους, έφεραν σοβαρές κακώσεις, που πιθανότατα οδήγησαν τον θάνατό τους, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση. Παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα για την ταυτοποίηση με τη μέθοδο του DNA.
  • Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ το υπουργείο Ναυτιλίας έχει διατάξει ΕΔΕ. Από μαρτυρίες προκύπτει ότι στο ταχύπλοο σκάφος επέβαιναν περισσότερα από 40 άτομα.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Χίος Λιμενικό
Φωτογραφία: Intime

Σήμερα, το απόγευμα (7/2) θα απολογηθεί ο Μαροκινός, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους μετανάστες, ως ο διακινητής, για την πολύνεκρη τραγωδία, που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2) στη Χίο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ μέσω των δικηγόρων του αναφέρει ότι ελπίζει σε μία διαδικασία που δεν θα επηρεαστεί από «πολιτικές πιέσεις» και «σκοπιμότητες».

Ο Μαροκινός είχε ζητήσει προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου.

Η απολογία του για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες, που είχαν αναχωρήσει από την Τουρκία με προορισμό την Χίο, έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα.

Όπως επισημαίνεται σε δελτίο Τύπου των δικηγόρων του κατηγορούμενου Δημήτρη Χούλη και Αλέξανδρου Γεωργούλη, ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας πως ευελπιστεί σε μία ανεπηρέαστη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις ή σκοπιμότητες.

«Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικές κατηγορίες που του αποδίδονται και ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση των συνηγόρων.

Φωτογραφίες – ντοκουμέντα από το ταχύπλοο των μεταναστών μετά τη σύγκρουση

Σε φωτογραφίες – ντοκουμέντα που δημοσιεύει το enikos.gr από το ταχύπλοο στο οποίο φέρεται να επέβαιναν οι μετανάστες στη Χίο, το σκάφος φαίνεται ημιβυθισμένο, έπειτα από την μοιραία σύγκρουση.

σκάφος μετανάστες Χίος

σκάφος μετανάστες Χίος  σκάφος μετανάστες Χίος

Με σοβαρές κακώσεις οι σοροί των μεταναστών

Την ίδια ώρα, όπως έγραψε το enikos.gr, όλες οι σοροί των 15 μεταναστών που έχασαν την ζωή τους, έφεραν σοβαρές κακώσεις, που πιθανότατα οδήγησαν τον θάνατό τους, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε, ενώ παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα για την ταυτοποίηση με τη μέθοδο του DNA.

Η ιατροδικαστική διερεύνηση πραγματοποιήθηκε από την ομάδα των τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων που μετέβησαν την Τετάρτη στη Χίο, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού Γιώργου Φλωρίδη και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αναμένεται να συνταχθεί η ιατροδικαστική έκθεση, κάτι που θα γίνει πιθανότατα μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, οι ακριβείς συνθήκες που σημειώθηκε η τραγωδία, αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ την ίδια ώρα, το υπουργείο Ναυτιλίας έχει διατάξει ΕΔΕ.

Ως προς τις έρευνες, από μαρτυρίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας φαίνεται ότι στο ταχύπλοο σκάφος επέβαιναν περισσότερα από 40 άτομα. Μάλιστα, ένας πατέρας στο νοσοκομείο της Χίου αναζητούσε το 12χρονο παιδί του, το οποίο ωστόσο, είναι νεκρό.

18:50 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κοζάνη: Κυνηγοί έσωσαν μοτοσικλετιστή που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά – ΦΩΤΟ

Περιπέτεια με αίσιο τέλος για έναν νεαρό μοτοσικλετιστή, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικά νερ...
17:59 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Δύο σκάφη στη «μάχη» για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού από τόνους φερτών υλικών

Δύο αντιρρυπαντικά σκάφη έχουν μπει από νωρίς το πρωί σήμερα στη «μάχη» για να καθαρίσουν τα ν...
17:26 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Απόκριες: Τι είναι και πόσο κρατάνε

Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν από την Καθαρά Δευτέρα, οπότε και αρχίζει η Μεγάλ...
17:18 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Σέρρες: Μηχανοκίνητη πορεία την Δευτέρα από αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα

Οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ του...
