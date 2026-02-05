Τραγωδία στη Χίο: «Διαπιστώθηκαν σοβαρές κακώσεις που πιθανότατα οδήγησαν στον θάνατο» – Οι πρώτες πληροφορίες για την ιατροδικαστική στις σορούς των 15 μεταναστών

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) η ιατροδικαστική διερεύνηση για την αιτία θανάτου των 15 μεταναστών ανοιχτά της Χίου, ενώ ελήφθησαν δείγματα για την ταυτοποίηση των σορών με τη μέθοδο του DNA.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, διαπιστώθηκαν σοβαρές κακώσεις που πιθανότατα οδήγησαν στον θάνατο.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε βάσει του ειδικού πρωτοκόλλου διαχείρισης κρίσης που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης και ενεργοποιείται σε περιπτώσεις μαζικών απωλειών ανθρώπινων ζωών.

Παράλληλα, σε συνεννόηση με γραφεία τελετών, εξασφαλίστηκε η μεταφορά των σορών στο νεκροταφείο Σχιστού για τη φύλαξή τους μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.