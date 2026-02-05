Χανιά: Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, 3 τραυματίες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο-σοκ με την εμπλοκή τριών οχημάτων συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) στον ΒΟΑΚ, μετά τον κόμβο του Πλατανιά στα Χανιά. Ο απολογισμός του τροχαίου είναι μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και τρεις τραυματίες, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, στα οχήματα εγκλωβίστηκαν η γυναίκα, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, και τρεις τραυματίες που μεταφέρονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των επιβατών των οχημάτων και η Τροχαία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο, διερευνούν οι αρχές.

Δείτε τι είπε μάρτυρας, που βρέθηκε στο σημείο μετά το τροχαίο: