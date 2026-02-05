Χανιά: Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, 3 τραυματίες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Τροχαίο-σοκ με την εμπλοκή τριών οχημάτων συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) στον ΒΟΑΚ, μετά τον κόμβο του Πλατανιά στα Χανιά.
  • Ο απολογισμός του τροχαίου είναι μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και τρεις τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο.
  • Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών και η Τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Χανιά: Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, 3 τραυματίες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο-σοκ με την εμπλοκή τριών οχημάτων συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) στον ΒΟΑΚ, μετά τον κόμβο του Πλατανιά στα Χανιά. Ο απολογισμός του τροχαίου είναι μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και τρεις τραυματίες, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, στα οχήματα εγκλωβίστηκαν η γυναίκα, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, και τρεις τραυματίες που μεταφέρονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των επιβατών των οχημάτων και η Τροχαία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο, διερευνούν οι αρχές.

Δείτε τι είπε μάρτυρας, που βρέθηκε στο σημείο μετά το τροχαίο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάσκα στους χώρους υγείας: πράξη κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης προς τους ευάλωτους πολίτες

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν πρόκειται να βγει καθηκοντολόγιο χωρίς συμφωνία με το Σύλλογο Μαιών-Μαιευτών

«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Αυξήθηκε η επιβατική κίνηση – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για πέμπτη συνεχόμενη φορά -Τι δείχνουν τα στοιχεία για οικονομία και πληθωρισμό

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
16:43 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Τραγωδία στη Χίο: «Διαπιστώθηκαν σοβαρές κακώσεις που πιθανότατα οδήγησαν στον θάνατο» – Οι πρώτες πληροφορίες για την ιατροδικαστική στις σορούς των 15 μεταναστών

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) η ιατροδικαστική  διερεύνηση για την αιτία θανάτου ...
16:29 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά έπειτα από έκρηξη – ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης έπειτα από ...
16:20 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη 45χρονος με 32 κιλά κάνναβης σε βαλίτσα – ΦΩΤΟ

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλή...
15:59 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Πώς εξιχνιάστηκε η κλοπή στη Γαβρολίμνη: Πέντε άτομα πήραν χρηματοκιβώτιο με τουλάχιστον 20.000 ευρώ και λίρες

Εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου η...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα