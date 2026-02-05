«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη 45χρονος με 32 κιλά κάνναβης σε βαλίτσα – ΦΩΤΟ

  • Συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» 45χρονος αλλοδαπός, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας.
  • Από τον έλεγχο στην αποσκευή του, βρέθηκαν 31 νάιλον συσκευασίες με συνολικά 32 κιλά και 600 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).
  • Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, φτάνοντας αεροπορικώς στην Ελλάδα από την Ταϊλάνδη, και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
κοινωνία

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν το απόγευμα της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», έναν 45χρονο αλλοδαπό, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούταν στην εισαγωγή κάνναβης (skunk) στην Ελλάδα, μέσω της αεροπορικής οδού.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκε ο κατηγορούμενος, ο οποίος έφτασε αεροπορικώς στην Ελλάδα από περιοχή της Ταϊλάνδης.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην αποσκευή του στο χώρο των αφίξεων, κατελήφθη να κατέχει εντός της αποσκευής του 31 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν συνολικά 32 κιλά και 600 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Επιπλέον, βρέθηκε και κατασχέθηκε συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

