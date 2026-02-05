Κακοκαιρία-Πύργος: Έσπασε η γέφυρα του Ενιπέα, αποκομμένες 10 οικογένειες – Πυροσβέστες μετέφεραν στα χέρια ενοίκους σπιτιού που πλημμύρισε

Σύνοψη από το

  • Η σφοδρή κακοκαιρία στον Πύργο προκάλεσε πλημμύρες και σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του Ενιπέα στο Λαντζόι, με αποτέλεσμα να αποκοπούν περίπου 10 οικογένειες.
  • Πυροσβέστες στον Πύργο μετέφεραν στα χέρια τους ενοίκους σπιτιού και το σκυλάκι τους σε ασφαλές σημείο, καθώς η κατοικία τους είχε πλημμυρίσει.
  • Προληπτικά απομακρύνθηκαν μαθητές από σχολικές μονάδες της πόλης, ενώ συνεργεία αντιμετώπισαν κατολισθήσεις σε εθνικές οδούς και την άνοδο της στάθμης των υδάτων σε ποταμούς της Ηλείας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία-Πύργος: Έσπασε η γέφυρα του Ενιπέα, αποκομμένες 10 οικογένειες – Πυροσβέστες μετέφεραν στα χέρια ενοίκους σπιτιού που πλημμύρισε

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν σήμερα την ευρύτερη περιοχή του Πύργου, με την ισχυρή και μεγάλη σε διάρκεια βροχόπτωση, είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες και μία γέφυρα να υποστεί σοβαρή ζημιά, με αποτέλεσμα περίπου 10 οικογένειες να είναι αποκομμένες. Χαρακτηριστικές είναι, εξάλλου, οι εικόνες με πυροσβέστες που πήραν στα χέρια τους τους ενοίκους ενός σπιτιού και το σκυλάκι τους, στον Πύργο, προκειμένου να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με την patrisnews, το σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στο Λαντζόι, όπου η γέφυρα του Ενιπέα ποταμού υπέστη σοβαρή ζημιά και ουσιαστικά έσπασε, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση.

Λόγω της ζημιάς στη γέφυρα, περίπου 10 οικογένειες δεν έχουν πρόσβαση στις κατοικίες τους, οι οποίες παραμένουν αποκομμένες.

Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία τόσο για την ασφάλειά τους όσο και για τη δυνατότητα μετακίνησης σε περίπτωση ανάγκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση της βροχής προκάλεσε μεγάλη αύξηση της στάθμης και της ορμής των υδάτων του Ενιπέα, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί η στατικότητα της γέφυρας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώθηκαν για το περιστατικό, ενώ αναμένεται αυτοψία ώστε να εκτιμηθεί το μέγεθος της ζημιάς και να δρομολογηθούν λύσεις για την αποκατάσταση της πρόσβασης.

 

@patrisnews Έσπασε η γέφυρα του Ενιππέα στο Λαντζόι μετά από πολύωρη κακοκαιρία – Αποκομμένες 10 οικογένειες #patrisnews #fyp #greece #ilia ♬ πρωτότυπος ήχος – Εφημερίδα Πατρίς – Patrisnews

Απομακρύνθηκαν προληπτικά μαθητές από σχολεία

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Νικόλαος Κοροβέσης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «τα σοβαρότερα φαινόμενα εντοπίζονται στις περιοχές Παλαιοβαρβάσαινα, Κάτω Σαλμώνη, Στρέφι, Καρούτες και Πλάτανος καθώς η άνοδος των υδάτων του ποταμού έχει φτάσει σε οριακά επίπεδα».

Ο ίδιος σημείωσε ότι «από το πρωί συνεργεία της Πολιτική Προστασίας έχουν αναπτυχθεί σε αρκετά σημεία και κυρίως στις γέφυρες του ποταμού όπου σε μία εξ αυτών στην περιοχή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας προκλήθηκε σοβαρή ζημιά όχι μόνο στην κατασκευή αλλά και σε αγωγό ύδρευσης που μπορεί να προκαλέσει διακοπή υδροδότησης σε Αρχαία Ολυμπία και Πύργο».

Κατολισθητικά φαινόμενα σημειώθηκαν στην εθνική οδό Πύργου – Ολυμπίας στην περιοχή Κολιρέϊκες Καλύβες και με τη χρήση μηχανημάτων απομακρύνθηκαν τα χώματα που είχαν πέσει στο οδόστρωμα. Ανάλογα φαινόμενα σημειώθηκαν και στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στην περιοχή Χανάκια, τα οποία αντιμετωπίσθηκαν.

Άνοδος της στάθμης των υδάτων παρατηρείται στους ποταμού Αλφειό και Νέδα, -στα σύνορα Ηλείας- κοντά στο Γιανιτσοχώρι, όπου συνεργεία της Περιφέρειας έχουν αναπτυχθεί και πραγματοποιούν επεμβάσεις κυρίως στις περιοχές των γεφυρών των ποταμών.

Νωρίτερα, εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης, σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή Κεραία του Δήμου Πύργου, ενώ απομακρύνθηκαν προληπτικώς μαθητές από σχολικές μονάδες της πόλης του Πύργου.

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν οικογένεια από πλημμυρισμένο σπίτι

Η δυνατή νεροποντή που έπληξε τον Πύργο έχει προκαλέσει σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα σε γειτονιές της πόλης.

Μετά τα πλημμυρισμένα προαύλια των σχολείων και τους κεντρικούς δρόμους, σοβαρά προβλήματα φαίνεται πως αντιμετωπίζουν και κάτοικοι περιφερειακά της πόλης.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην οδό Παπαγεωργίου το ύψος του νερού ξεπέρασε το μισό μέτρο με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό μίας οικογένειας από σπίτι.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες, οι πυροσβέστες μετέφεραν στην κυριολεξία στα «χέρια» τους, τους ενοίκους του σπιτιού αλλά και το σκυλάκι τους, καθώς το σπίτι τους πλημμύρισε.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάρμακα Υψηλού Κόστους στα ιδιωτικά φαρμακεία-Εκκίνηση στις 16 Φεβρουαρίου-Βήμα-βήμα η διαδικασία

6 τροφές που δεν πρέπει να μαγειρεύετε σε αλουμινένια σκεύη – Γίνεται διαρροή τοξικών μετάλλων

Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν την ασφαλιστική ικανότητα και να μείνουν χωρίς πλήρη υγειονομική περίθαλψη – Οι οφειλές στον e-...

Προειδοποίηση από τα ΕΛΤΑ για απάτη: Μην ανοίξετε αυτό το μήνυμα γιατί θα χάσετε χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό σας

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
15:31 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Αιτωλοακαρνανία: Τραγωδία με νεκρό βρέφος 6 μηνών

Τραγωδία με νεκρό βρέφος έξι μηνών σημειώθηκε την Πέμπτη (5/2) στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας. Σύμ...
15:10 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Γιάννης Παναγόπουλος: Δεν έχω να κρύψω και να φοβηθώ τίποτα – Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης

«Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης» τονίζει...
14:39 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Γιάννης Παναγόπουλος: Η πρώτη αντίδραση μετά το «πάγωμα» των λογαριασμών του – «Θα διαχειριστώ την κατάσταση με καθαρότητα και εντιμότητα»

Για μία «δύσκολη κατάσταση», την οποία θα διαχειριστεί «με καθαρότητα και εντιμότητα» έκανε λό...
14:27 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Δυτική Μάνη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν 8 περιοχές

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τέθηκαν κοινότητες του Δήμου Δυτικής Μάνης,...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα