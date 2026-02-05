Στάρμερ: Ζήτησε «συγγνώμη» από τα θύματα του Επστάιν και για τον διορισμό του Μάντελσον – «Λυπάμαι που πίστεψα τα ψέματά του»

  • Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προχώρησε σήμερα σε δημόσια συγγνώμη προς τα θύματα του Τζέφρι Επστάιν, εκφράζοντας ταυτόχρονα τη λύπη του για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ.
  • Ο Στάρμερ δήλωσε ότι δεν γνώριζε το βάθος της σχέσης του Μάντελσον με τον Επστάιν κατά τον διορισμό του, προσθέτοντας ότι «είναι πλέον σαφές ότι οι απαντήσεις που έδωσε ήταν ψευδείς».
  • Ο Βρετανός πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι πλέον «τόσο ο έλεγχος καταλληλότητας όσο και ο έλεγχος ασφαλείας πρέπει να επανεξεταστούν», δεσμευόμενος ότι «θα αναζητήσουμε την αλήθεια» και θα υπάρξει λογοδοσία.
Στάρμερ: Ζήτησε «συγγνώμη» από τα θύματα του Επστάιν και για τον διορισμό του Μάντελσον – «Λυπάμαι που πίστεψα τα ψέματά του»
Φωτογραφία: Reuters

Πολιτική αναταραχή έχει προκαλέσει στη Βρετανία η υπόθεση Επστάιν, καθώς οι αποκαλύψεις για τις διασυνδέσεις προσώπων με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία φτάνουν μέχρι την καρδιά της βρετανικής κυβέρνησης.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου «έφυγε νύχτα» από το Ουίνδσορ στη σκιά του σκανδάλου Επστάιν – «Ήταν εξευτελιστικό για εκείνον»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προχώρησε σήμερα σε δημόσια συγγνώμη προς τα θύματα του Τζέφρι Επστάιν, εκφράζοντας ταυτόχρονα τη λύπη του για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ.

Ο Μάντελσον, όπως έχει γίνει γνωστό, διατηρούσε στενή προσωπική σχέση με τον Επστάιν, ο οποίος έχει αποβιώσει, υπενθυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Επώδυνες στιγμές στον γάμο μου» – Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς για τον Μπιλ Γκέιτς στα αρχεία Επστάιν

Ο Στάρμερ εξήγησε ότι κατά τον διορισμό του Μάντελσον, τον Δεκέμβριο του 2024, δεν είχε γνώση του βαθμού εγγύτητας της σχέσης του με τον Επστάιν.

Τραμπ: Ξέσπασε κατά δημοσιογράφου του CNN μετά τις επίμονες ερωτήσεις της για τα αρχεία Επστάιν – «Είσαι η χειρότερη, δεν χαμογελάς ποτέ»

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σημείωσε ότι είναι υποχρεωμένος να σεβαστεί το αίτημα της αστυνομίας να μην δοθούν στη δημοσιότητα πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξέλιξη της έρευνας.

«Ήταν δημόσια γνωστό για κάποιο καιρό πως ο Μάντελσον ήξερε τον Επστάιν, αλλά κανείς μας δεν ήξερε το βάθος και το σκοτάδι αυτής της σχέσης», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους.

«Θέλω να πω αυτό (στα θύματα): συγγνώμη. Λυπάμαι για αυτό που έγινε σε εσάς, λυπάμαι που τόσοι πολλοί άνθρωποι με εξουσία σας απογοήτευσαν, λυπάμαι που πίστεψα τα ψέματα του Μάντελσον και τον διόρισα», πρόσθεσε.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο λόρδος Μάντελσον ερωτήθηκε ευθέως για τη φύση της σχέσης του με τον Επστάιν και, όπως είπε, «είναι πλέον σαφές ότι οι απαντήσεις που έδωσε ήταν ψευδείς».

Όπως τόνισε, κατά τη διαδικασία ελέγχου πριν από τον διορισμό του, ο Μάντελσον είχε παρουσιάσει την εικόνα ότι «μόλις και μετά βίας γνώριζε» τον Επστάιν.

Ο Στάρμερ εξήγησε ότι, πέρα από τον αρχικό έλεγχο καταλληλότητας (due diligence), ακολούθησε και ανεξάρτητος έλεγχος ασφαλείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μια «εντατική διαδικασία», όπως τη χαρακτήρισε, η οποία έδωσε στον Μάντελσον την απαιτούμενη έγκριση για να αναλάβει τη θέση.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι πλέον «τόσο ο έλεγχος καταλληλότητας όσο και ο έλεγχος ασφαλείας πρέπει να επανεξεταστούν».

«Αν γνώριζα τότε όσα γνωρίζω σήμερα, δεν θα τον είχα διορίσει ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε παράλληλα ότι η υπόθεση αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αδιαφορία: «Σε αυτή τη χώρα δεν θα γυρίσουμε το βλέμμα αλλού, δεν θα σηκώσουμε τους ώμους και δεν θα επιτρέψουμε στους ισχυρούς να αντιμετωπίζουν τη Δικαιοσύνη ως κάτι προαιρετικό.

Θα αναζητήσουμε την αλήθεια. Θα διαφυλάξουμε την ακεραιότητα του δημόσιου βίου και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, προς όφελος της Δικαιοσύνης, ώστε να υπάρξει λογοδοσία.

Αυτό περιμένει η κοινωνία. Αυτό αξίζουν τα θύματα. Και αυτό είναι που θα πράξω».

Ερωτηθείς για το τι απαντά σε βουλευτές των Εργατικών που θεωρούν πλέον ότι η θέση του είναι πολιτικά αδύναμη, ο Στάρμερ απάντησε: «Κατανοώ την οργή και την απογοήτευσή τους. Είμαι και εγώ οργισμένος και απογοητευμένος όπως εκείνοι. Πρέπει όμως να παραμείνουμε προσηλωμένοι σε αυτό για το οποίο εκλεγήκαμε να κυβερνήσουμε».

