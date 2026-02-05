Τουρκία για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στις 11 Φεβρουαρίου: «Θα εξεταστούν όλες οι πτυχές των ελληνοτουρκικών σχέσεων»

Σύνοψη από το

  • Σε τροχιά προετοιμασίας μπαίνει η επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, καθώς επιβεβαιώθηκε επίσημα η μετάβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου 2026.
  • Η συνάντηση θα εξετάσει όλες τις πτυχές των σχέσεων Τουρκίας-Ελλάδας και θα συζητηθούν οι δυνατότητες προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών. Προβλέπεται επίσης ανταλλαγή απόψεων για περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις.
  • Από ελληνικής πλευράς, ωστόσο, υπογραμμίστηκε με σαφήνεια ότι «ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μητσοτάκης Ερντογάν
Φωτογραφία αρχείου: Intime

Σε τροχιά προετοιμασίας μπαίνει η επικείμενη συνάντηση ΜητσοτάκηΕρντογάν, καθώς επιβεβαιώθηκε επίσημα η μετάβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα για συνομιλίες με τον Τούρκο Πρόεδρο.

Την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία και τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, λίγη ώρα μετά τη σχετική αναφορά του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

Από ελληνικής πλευράς, ωστόσο, υπογραμμίστηκε με σαφήνεια ότι «ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Τούρκος αξιωματούχος γνωστοποίησε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου 2026, «ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση» του Ερντογάν, με αφορμή την 6η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας – Ελλάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας στις 11 Φεβρουαρίου 2026, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Προέδρου μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την ευκαιρία της Έκτης Συνάντησης του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας-Ελλάδας.

Υπό την προεδρία του Προέδρου μας και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών, η Συνάντηση του Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα θα εξετάσει όλες τις πτυχές των σχέσεων Τουρκίας-Ελλάδας και θα συζητηθούν οι δυνατότητες προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, εκτός από τις διμερείς σχέσεις, προβλέπεται να γίνει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης η υπογραφή διαφόρων κειμένων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων».

15:05 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Γιώργος Φίλης στον Realfm 97,8: Η Τουρκία βρίσκεται σε εθνικιστικό παροξυσμό – Μια αποτυχημένη συνάντηση είναι πολύ χειρότερη από μία μη συνάντηση

«Η Τουρκία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εθνικιστικό παροξυσμό» τονίζει ο διεθνολόγος, Γιώργος Φ...
12:05 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

ΗΠΑ: Ελικόπτερο της αστυνομίας συνετρίβη στην Αριζόνα σε περιστατικό με πυροβολισμούς – Βίντεο από την πτώση

Ένα ελικόπτερο της Υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας της Αριζόνα (DPS), στις ΗΠΑ, έπεσε κοντά στο σ...
11:30 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Δεν δεχόμαστε τις μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας – Είναι απαράδεκτες και αντίθετες με το διεθνές δίκαιο

Η ένταση στο Αιγαίο φαίνεται να κλιμακώνεται, καθώς η Τουρκία στέλνει σαφή μηνύματα προς την Ε...
11:27 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Λαβρόφ: «Πυρά» κατά της Αθήνας για τη στήριξη στην Ουκρανία – «Διέκοψε τη συνεργασία της με τη Ρωσία – Δεν σκέφτηκε την ελληνική διασπορά»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, εξαπέλυσε έντονη κριτική κατά της Ελλάδας για τη ...
