Παππάς στον Realfm 97,8: Η κυβέρνηση της ΝΔ να σταματήσει την εργαλειοποίηση του δυστυχήματος στη Χίο

  • Ο Νίκος Παππάς ανέδειξε την ανάγκη πλήρους διερεύνησης των αιτιών του δυστυχήματος ανοιχτά της Χίου και κάλεσε την κυβέρνηση «να μην εργαλειοποιεί το γεγονός».
  • Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι η Ελλάδα «καλώς επέλεξε να συμπαρασταθεί στην Ουκρανία. Κακώς, όμως, μπήκε στην πρωτοπορία των δυνάμεων που εξόπλισαν την Ουκρανία».
  • Τέλος, για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Παππάς υπογράμμισε ότι «ο κ. Μητσοτάκης οργανώνει τη σύγκρουση με την αντιπολίτευση γύρω από τις αλλαγές στο Σύνταγμα» και προειδοποίησε ότι το «συνταγματικό φρένο χρέους θα λειτουργήσει υφεσιακά».
Συνέντευξη στον Realfm 97,8 και στους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα παραχώρησε ο Νίκος Παππάς.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, επεσήμανε την ανάγκη πλήρους διερεύνησης των αιτιών του δυστυχήματος στη Χίο καθώς και της αποφυγής εργαλειοποίησης του μεταστευτικού-προσφυγικού εκ μέρους της κυβέρνησης της Ν.Δ.

«Είδαμε να βγαίνουν συμπεράσματα και πορίσματα, ενώ υπάρχουν καταφανώς ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Τα γεγονότα είναι γεγονότα. Το μείζον είναι να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει […] ειδικός δεν είμαι, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει κάνει επικίνδυνους ελιγμούς ένα φουσκωτό με 40 άτομα επάνω» ανέφερε.

Αφού υπογράμμισε ότι θα πρέπει να απαντηθεί με σαφήνεια «για ποιον λόγο ήταν κλειστές οι κάμερες», κάλεσε την κυβέρνηση «να μην εργαλειοποιεί το γεγονός, ούτε τους ανθρώπους του λιμενικού, οι οποίοι λαμβάνουν εντολές […] όχι, λοιπόν, στην εργαλειοποίηση και, θα έλεγα, όχι στην ακραία ιδεολογικοποίηση του γεγονότος […] η ρητορική στελεχών της Ν.Δ. ανοίγει τις ορέξεις ακόμα πιο ακραίων φωνών».

Ο κ. Παππάς υπενθύμισε τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης το 2015, τονίζοντας ότι «ως μέλος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είμαι περήφανος, διότι -μέσα σε μια μεγάλη προσφυγική κρίση- αναπτύξαμε μια πολιτική η οποία αναγνωρίστηκε διεθνώς».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, σημείωσε ότι η Ελλάδα «καλώς επέλεξε να συμπαρασταθεί στην Ουκρανία. Κακώς, όμως, μπήκε στην πρωτοπορία των δυνάμεων που εξόπλισαν την Ουκρανία». Εξέφρασε δε προβληματισμό για ευρωπαϊκές στρατηγικές που «βλέπουν μονοσήμαντα ως κίνδυνο τη Ρωσία» και υποβαθμίζουν τον τουρκικό αναθεωρητισμό.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση, υπογράμμισε ότι «ο κ. Μητσοτάκης οργανώνει τη σύγκρουση με την αντιπολίτευση γύρω από τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Δεν είναι αντιπερισπασμός. Είναι κεντρική στρατηγική», προειδοποιώντας ότι το ενδεχόμενο «συνταγματικό φρένο χρέους θα λειτουργήσει υφεσιακά», όπως έδειξε και η ευρωπαϊκή εμπειρία.

