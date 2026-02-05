Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία

Σύνοψη από το

  • Με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ γνωστοποιείται ότι συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Η σύλληψη έγινε για διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών σε τρίτη χώρα, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.
  • Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Φωτογραφία: Unsplash.com

Με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ γνωστοποιείται ότι συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων για διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών σε τρίτη χώρα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

13:25 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

