Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Πριν από έναν χρόνο διαγνώστηκα με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα»

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, καλεσμένη το πρωί της Πέμπτης (5/2) στην εκπομπή Happy Day.

Όπως αποκάλυψε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, πριν από περίπου έναν χρόνο διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα, αν και τα συμπτώματα την ταλαιπωρούσαν για πολύ μεγαλύτερο διάστημα. «Για χρόνια είχα έντονους πόνους σε όλο μου το σώμα — στις αρθρώσεις, στη σπονδυλική στήλη, από τον αυχένα μέχρι τα πόδια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κατάσταση, όπως εξήγησε, επιδεινωνόταν σταδιακά και άρχισε να επηρεάζει σοβαρά την καθημερινότητά της. «Έφτασα σε σημείο να μη μπορώ να κάνω βασικά πράγματα. Η κινητικότητά μου είχε μειωθεί πολύ. Δεν μπορούσα να σκύψω, να γυρίσω το σώμα μου, ούτε καν να βάλω τα παπούτσια μου. Ακόμα και στο περπάτημα φοβόμουν μήπως λυθούν τα κορδόνια, γιατί δεν θα μπορούσα να τα δέσω», περιέγραψε.

Αρχικά, η ίδια πίστευε ότι οι πόνοι σχετίζονταν με τη σκολίωση και την παλαιότερη χειρουργική επέμβαση που είχε υποβληθεί, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η σωστή διάγνωση.

«Η διάγνωση γίνεται δύσκολα, σχεδόν δια της ατόπου. Χρειάζονται εξειδικευμένες εξετάσεις και φυσικά σωστός γιατρός. Η αγωγή είναι χρόνια. Μου είπαν επίσης ότι δεν είναι ξεκάθαρο από πού προέρχονται τα αυτοάνοσα και ότι το να τα αποδίδουμε απλώς στο άγχος είναι μια υπεραπλουστευμένη εξήγηση», σημείωσε.

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους θέλησε, τέλος, να ξεκαθαρίσει ορισμένες παρανοήσεις γύρω από τα αυτοάνοσα. «Αυτό που έχω, το έχω πολλά χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση με εμβόλια, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση. Υπήρχε από πριν, απλώς δεν του έδινα σημασία. Όταν το έμαθα και μίλησα με άλλους ανθρώπους, κατάλαβα πόσοι το έχουν χωρίς να το γνωρίζουν, γιατί το μπερδεύουν με κάτι άλλο. Δεν έχει σχέση με την ηλικία και συνήθως εμφανίζεται σε νέα αγόρια», κατέληξε.