ΗΠΑ: Ελικόπτερο της αστυνομίας συνετρίβη στην Αριζόνα σε περιστατικό με πυροβολισμούς – Βίντεο από την πτώση

Ένα ελικόπτερο της Υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας της Αριζόνα (DPS), στις ΗΠΑ, έπεσε κοντά στο σημείο ενός επεισοδίου με πυροβολισμούς, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι αρχές συνέλαβαν τον ύποπτο, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με πιθανά θύματα από την πτώση του ελικοπτέρου.

Μάρτυρες ανέφεραν στο KOLD News 13 πως άκουσαν πυροβολισμούς, περιέγραψαν την πρόσκρουση και μια φωτιά που συγκλόνισε τα γύρω σπίτια.

«Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός αστυνομικού από τους πυροβολισμούς και ο ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση», δήλωσαν οι αρχές, ενώ η αστυνομία της Φλάγκσταφ δεν επιβεβαίωσε εάν υπήρξε κάποιος θάνατος από την πτώση του ελικοπτέρου.


Η Αμάντα Μπρούερ, κάτοικος της περιοχής, ανέφερε ότι άκουσε τρεις πυροβολισμούς και στη συνέχεια άλλους δύο γύρω στις 20:40 τοπική ώρα, πριν καλέσει το 911. «Οι αστυνομικοί έφτασαν σε λίγα λεπτά», είπε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια άκουσε περίπου 15 έως 20 πυροβολισμούς.

Η Μπρούερ περιέγραψε ότι μπορούσε να ακούσει το ελικόπτερο της DPS πάνω από το σπίτι της λίγο μετά τις 22:00 και ακόμη περισσότερους πυροβολισμούς αμέσως μετά.

«Μπορούσες να ακούσεις τους έλικες να γυρίζουν», δήλωσε. «Μετά υπήρξε μία πολύ μεγάλη πρόσκρουση – ταρακούνησε το σπίτι. Ήταν τρομακτικό».

Πρόσθεσε ότι προκλήθηκε μεγάλη φωτιά στο δάσος πίσω από το σπίτι της. Η κάτοικοι της Φλάγκσταφ ενημερώθηκαν μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να παραμείνουν στα σπίτια τους.


Η αστυνομία της Φλάγκσταφ δεν έχει ανακοινώσει τι οδήγησε στους πυροβολισμούς. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή μέχρι νεωτέρας.

