Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Αυστηρότεροι έλεγχοι στο Άλμα με Σκι – Πώς οι αθλητές αποκτούν αεροδυναμικό πλεονέκτημα με παρεμβάσεις στον… καβάλο

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026 φέρνουν στο προσκήνιο το Άλμα με Σκι, καθώς η ανησυχία για πιθανή χειραγώγηση των αγώνων από τους αθλητές οδηγεί τους οργανωτές σε αυστηρότερους ελέγχους.

Το άλμα με σκι, που αποτελεί μέρος των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων από το 1924, έχει βρεθεί υπό αυστηρή παρακολούθηση λόγω καταγγελιών για πιθανή απάτη.

Οι Αγώνες του «Μιλάνο-Κορτίνα 2026» ξεκίνησαν χθες Τετάρτη, δύο ημέρες πριν την μεγάλη τελετή έναρξης στο εμβληματικό Σαν Σίρο, ενώ για τους άλτες, η πρώτη από τις δύο υποχρεωτικές προπονήσεις ξεκινά την Παρασκευή. Το άθλημα ολοκληρώνεται με τους τελικούς των ανδρών τη Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες για τα πιθανά… ακραία μέτρα που μπορεί να λάβουν ορισμένοι άνδρες αθλητές στην αναζήτηση της Ολυμπιακής δόξας.

‘Crotch-enlarging’ scandal ahead of 2026 Winter Olympics sparks major rule change https://t.co/cRYEzvoSIf — Daily Mail (@DailyMail) February 5, 2026

Νέοι κανονισμοί και αυστηρότεροι έλεγχοι

Μεγάλες αλλαγές στους κανονισμούς θα τεθούν σε εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων προηγμένων 3D μετρήσεων σώματος και ανασχεδιασμούς στολών για να αποτραπεί οποιαδήποτε παραβίαση.

Ένα νέο σύστημα καρτών -παρόμοιο με το ποδόσφαιρο- θα εφαρμοστεί επίσης: αν κάποιος αθλητής αποβληθεί για παράβαση εξοπλισμού, θα λάβει κίτρινη κάρτα, ενώ μια κόκκινη κάρτα σημαίνει επόμενη παράβαση και αποκλεισμό από το επόμενο γεγονός.

Όλα αυτά έρχονται μετά το σκάνδαλο όταν δύο Νορβηγοί άλτες είχαν επιπλέον ύφασμα στην περιοχή της βουβωνικής χώρας, στον καβάλο, στις στολές τους κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Άλματος με Σκι 2025 στη Νορβηγία.

Το σκάνδαλο του «penis-gate» και το αεροδυναμικό πλεονέκτημα

Η γερμανική εφημερίδα Bild αναφέρει ότι το «penis-gate» έχει γίνει βασικό θέμα στο άθλημα, με ανησυχίες ότι κάποιοι αθλητές ενδέχεται να κάνουν ενέσεις υαλουρονικού στα γεννητικά τους όργανα για να αποκτήσουν… αεροδυναμικό πλεονέκτημα.



Οι στολές των αθλητών ρυθμίζονται με αυστηρότητα και πρέπει να ταιριάζουν με τις μετρήσεις του σώματος. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται με χρήση 3D σαρωτή, ο οποίος παρέχει το μήκος του διασκελισμού του ατόμου από το χαμηλότερο σημείο της γεννητικής περιοχής.

Μια μεγαλύτερη στολή μπορεί να βελτιώσει την απόδοση ενός αθλητή, καθώς η μεγαλύτερη επιφάνεια επιβραδύνει την ταχύτητα κατάβασης και βοηθά στη σταθερότητα.

Θεωρητικά, ένας άνδρας άλτης που αυξάνει το μέγεθος των γεννητικών του οργάνων θα μπορούσε να ωφεληθεί.

Η έκθεση ισχυρίζεται ότι κάποιοι αθλητές κάνουν ενέσεις υαλουρονικού για να μεγαλώσουν τα γεννητικά τους όργανα πριν από τη 3D σάρωση. Κανένας αθλητής δεν έχει κατηγορηθεί επίσημα για χρήση αυτής της μεθόδου.

Winter Olympic athletes to be microchipped after crotch-enlarging cheating scandal https://t.co/XQYodcBEPN — Metro Sport (@Metro_Sport) February 4, 2026



Ο Δρ. Καμράν Καρίμ, ανώτερος σύμβουλος στο νοσοκομείο Maria-Hilf στο Κρεφέλντ, δήλωσε στη BILD: «Είναι δυνατό να επιτευχθεί προσωρινή πάχυνση του πέους με ενέσεις παραφίνης ή υαλουρονικού οξέος. Ωστόσο, αυτό δεν το επιμηκύνει. Μια τέτοια ένεση δεν ενδείκνυται ιατρικά και συνδέεται με κινδύνους».

Η Διεθνής Ομοσπονδία Σκι και Σνόουμπορντ (FIS) εξετάζει πιθανή χειροκίνητη μέτρηση του μήκους διασκελισμού, έπειτα από αιτήματα για επιπλέον μέτρα πριν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς.

Ο υπεύθυνος εξοπλισμού της FIS, Matthias Hafele, δήλωσε τον προηγούμενο μήνα: «Αυτή τη στιγμή δεν προβλέπονται περαιτέρω μετρήσεις. Ωστόσο, ήδη εργαζόμαστε σε μεθόδους για να βελτιώσουμε αυτό το πολύπλοκο πρόβλημα».

Το σκάνδαλο με την ομάδα της Νορβηγίας

Η νορβηγική ομάδα βρέθηκε να έχει επέμβει στην περιοχή της βουβωνικής χώρας στις στολές τους στο περσινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ο προπονητής Magnus Brevik, ο βοηθός προπονητή Thomas Lobben και το μέλος του προσωπικού Adrian Livelten τιμωρήθηκαν με αποκλεισμούς 18 μηνών, ενώ ο Ολυμπιονίκης στο μεγάλο άλμα Marius Lindvik και ο δις ολυμπιονίκης Johann André Forfang έλαβαν τρίμηνες αναστολές.

Το πρόσθετο ύφασμα και η επέκταση της περιοχής επέτρεψαν στους άλτες να αυξήσουν την αεροδυναμική επιφάνεια των στολών τους, για να εκμεταλλευτούν τον αέρα με τον βέλτιστο τρόπο.

Η απόσταση που διανύουν οι αθλητές στο άλμα με σκι αποτελεί σημαντικό μέρος της βαθμολογίας τους. Η νορβηγική ομάδα κρίθηκε ότι έκανε παράνομες τροποποιήσεις στις στολές των δύο αθλητών.

«Υπήρξαν αποκλεισμοί στο παρελθόν, πολλοί. Είναι μέρος του αθλήματος», δήλωσε ο Bruno Sassi, εκπρόσωπος της FIS, στο Associated Press.

«Αλλά ποτέ δεν είχε υπάρξει τέτοια προκλητική προσπάθεια όχι μόνο να παραβιαστούν οι κανόνες, αλλά να κάνει κανείς κάτι… για να εξαπατήσει το σύστημα με τρόπο που διαφέρει πολύ από το να έχεις απλώς μια στολή λίγο μεγαλύτερη ή πιο χαλαρή».

Οι δύο αθλητές που εμπλέκονται, Marius Lindvik και Johann André Forfang, αποδέχθηκαν τις ποινές και βρέθηκε ότι δεν γνώριζαν τις αλλαγές στις στολές.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν προγραμματιστεί από την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου έως την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.

Με πληροφορίες από: New York Post, The Mirror UK