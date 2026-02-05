Γερμανία: Θρήνος και οργή για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του ελεγκτή εισιτήριων από 26χρονο Έλληνα – «Είδαν τον πατέρα τους να πεθαίνει»

Ένας απλός έλεγχος εισιτηρίων κατέληξε σε τραγωδία στη Γερμανία, όταν ένας υπάλληλος της Deutsche Bahn δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση μέσα σε τρένο. Το περιστατικό προκάλεσε θλίψη και οργή σε οικογένεια, φίλους και συναδέλφους.

Περίπου 50 φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν μετά την επίθεση μέσα σε δριμύ ψύχος. «Έχουμε χάσει τον αδελφό μας. Τον καλύτερό μας φίλο. Γιατί;» δήλωσαν με οδύνη.

Όπως χιλιάδες φορές στο παρελθόν κατά τα τελευταία 15 χρόνια, ο Serkan C. απλώς ήθελε να κάνει τη δουλειά του: ως ελεγκτής εισιτηρίων της Deutsche Bahn, να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των δρομολογίων και να ελέγχει τα εισιτήρια.

Ωστόσο, κατά τον τελευταίο του έλεγχο, δέχθηκε βίαιη επίθεση από έναν επιβάτη χωρίς εισιτήριο και τραυματίστηκε τόσο σοβαρά που κατέληξε.

Ένας άνθρωπος με μεγάλη καρδιά

Τα δύο αγόρια του 36χρονου Τούρκου ελεγκτή εισιτηρίων, Serkan C., ο Ali Ekber (11 ετών) και ο Erdal (13 ετών), τον λάτρευαν, ενώ οι συνάδελφοί του εκτιμούσαν τη φιλική και προσηνή του προσωπικότητα

Ο ξάδελφος του 36χρονου, Ergin C., δήλωσε στη BILD: «Η Deutsche Bahn τηλεφώνησε και είπε ότι ο Serkan είχε δεχθεί επίθεση. Η οικογένειά του βρισκόταν μαζί του στο νοσοκομείο από τη Δευτέρα».

Τα δύο αγόρια επίσης φρόντισαν να μείνουν στο πλευρό του πατέρα τους μέχρι την τελευταία στιγμή. «Είδαν τον πατέρα τους να πεθαίνει – ήταν φρικτό», είπε ο Ergin C. στη γερμανική εφημερίδα.

«Για 60 ευρώ χτυπήθηκε μέχρι θανάτου. Δεν είχε καμία διαμάχη με κανέναν, ήταν ένας αξιαγάπητος άνθρωπος, οικογενειάρχης. Μόνο επειδή κάποιος δεν είχε εισιτήριο, έπρεπε να πεθάνει ο Serkan μας. Πώς μπορεί κανείς να χάσει τον έλεγχο έτσι;»

Όταν ο πατέρας του Serkan έμαθε για την επίθεση στον γιο του, υπέστη μικρό καρδιακό επεισόδιο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δύο ημέρες μετά, βγήκε από την κλινική και δήλωσε στη BILD: «Έκανα bypass. Αλλά ο γιος μου δεν θα επιστρέψει».

Το πρωί της Τετάρτης, ο ελεγκτής υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του. Ο 36χρονος ήταν γνωστός σε φίλους και οικογένεια ως ένας άνθρωπος με μεγάλη καρδιά, που έβαζε τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές του.

Για παράδειγμα, σε ένα από τα τελευταία γενέθλιά του, ζήτησε δωρεές για έρευνα κατά του καρκίνου αντί για δώρα. Αυτός και η σύζυγός του είχαν χωρίσει φιλικά.

Σύμφωνα με την οικογένεια, τα δύο αγόρια μένουν προσωρινά με τη γιαγιά τους

Το χρονικό της επίθεσης

Τη μοιραία Δευτέρα, ο Serkan C. επιτηρούσε ένα δρομολόγιο τρένου από το Καϊζερσλάουτερν προς το Σααρμπρύκεν. Μόλις λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση από το Λαντστούλ (Ρηνανία-Παλατινάτο), ένας τυπικός έλεγχος εισιτηρίων κλιμακώθηκε.

Σύμφωνα με τη BILD, στο τρένο βρίσκονταν τέσσερα άτομα. Τουλάχιστον ένας εξ αυτών, ένας 26χρονος Έλληνας, ταξίδευε χωρίς εισιτήριο, κάτι που οδήγησε σε διαπληκτισμό.

Ο άνδρας φέρεται να παρενοχλούσε και να απειλούσε τον ελεγκτή.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο Serkan προσπάθησε να αποκλιμακώσει την κατάσταση, διατηρώντας απόσταση.

Ωστόσο, όταν τελικά ζήτησε από τον παραβάτη να εγκαταλείψει το τρένο, ο Έλληνας, σύμφωνα με μάρτυρες, άρχισε να τον χτυπά αλύπητα στο κεφάλι.

Όπως έμαθε η BILD, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία έφτασε στον σταθμό του Χόμπουργκ (Σαρ) περίπου δέκα λεπτά μετά την επίθεση, όπου είχε σταματήσει το τρένο.

Δέκα λεπτά αργότερα έφτασαν οι διασώστες και ανέλαβαν τη φροντίδα του. Δύο ημέρες μετά την επίθεση, ο Serkan έχασε τη μάχη που ποτέ δεν ήθελε να δώσει.

Ο φερόμενος Έλληνας δράστης δηλώνει ότι ζει στο Λουξεμβούργο, όπως ενημέρωσε η εισαγγελία την Τετάρτη. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπάρχουν προηγούμενες καταδίκες του στη Γερμανία.

.