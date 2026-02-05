Κλοπή στο Λούβρο: Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας «έχει διατηρήσει σχεδόν την ακεραιότητά του» και θα αποκατασταθεί πλήρως

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας βρέθηκε «σημαντικά παραμορφωμένο» στην Πινακοθήκη Apollo, αμέσως μετά τη διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου στα μέσα Οκτωβρίου.

Οι διαρρήκτες το είχαν ρίξει κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους. Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο υπέστη ζημιές κατά τη ληστεία του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου, θα αποκατασταθεί στην αρχική του κατάσταση «χωρίς να χρειαστεί ανακατασκευή ή αποκατάσταση», ανακοίνωσε το μουσείο την Τετάρτη.

Το κόσμημα υπέστη «ζημιές όταν έπεσε και παραμορφώθηκε σημαντικά», δήλωσε το Μουσείο, προσθέτοντας ότι παρόλα αυτά «διατήρησε σχεδόν πλήρη ακεραιότητά του, επιτρέποντας την πλήρη αποκατάστασή του». Στις 22 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, δήλωσε στην Επιτροπή Πολιτισμού της Γερουσίας ότι «η αποκατάσταση ήταν λεπτή αλλά εφικτή».

Το στέμμα υπέστη ζημιές κατά την αφαίρεσή του από την γυάλινη προθήκη όπου εκτίθετο, λόγω μιας «σχετικά στενής ρωγμής που δημιουργήθηκε από τον τροχό» που χρησιμοποίησαν οι κλέφτες, εξήγησε το μουσείο. Βρέθηκε στην Πινακοθήκη Apollo όπου έγινε η κλοπή.

Σύμφωνα με το Λούβρο, όλα τα αρχικά του στοιχεία εξακολουθούν να υπάρχουν, με εξαίρεση έναν από τους οκτώ χρυσούς αετούς που το κοσμούν. Επιπλέον, έχει διατηρήσει και τα 56 σμαράγδια και έχει χάσει μόνο περίπου δέκα πολύ μικρά διαμάντια από τα 1.354.

Η συμβολή από τους «ιστορικούς» κοσμηματοπώλες

Για να διασφαλιστεί η αποκατάστασή του, θα διοριστεί ένας διαπιστευμένος συντηρητής «μετά από μια ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών», ανακοίνωσε το μουσείο. «Δεδομένης της συμβολικής και πρωτοφανούς φύσης μιας τέτοιας αποκατάστασης και της αξιοσημείωτης ιδιαιτερότητας του αντικειμένου που πρόκειται να αποκατασταθεί», έχει διοριστεί μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων για να συμβουλεύει και να επιβλέπει τις εργασίες αποκατάστασης.

Αυτό το συμβούλιο θα προεδρεύεται από τον Laurence des Cars και θα αποτελείται από έξι προσωπικότητες, με τη βοήθεια «ενός ή ενός εκπροσώπου των πέντε ιστορικών οίκων γαλλικού κοσμήματος», δηλαδή των οίκων Mellerio, Chaumet, Cartier, Boucheron και Van Cleef & Arpels.

Το στέμμα της Αυτοκράτειρας παραγγέλθηκε από τον Ναπολέοντα Γ΄ για την Παγκόσμια Έκθεση του 1855. Αποκτήθηκε από το Λούβρο το 1988 και είναι ένα από τα λίγα στέμματα μονάρχη που διατηρούνται στη Γαλλία.

Οκτώ κοσμήματα του 19ου αιώνα που κλάπηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της θεαματικής ληστείας που τράβηξε την παγκόσμια προσοχή εξακολουθούν να διαφεύγουν. Η λεία, η οποία περιλαμβάνει το διάδημα με περίπου 2.000 διαμάντια που ανήκαν στην αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄, εκτιμάται ότι αξίζει 88 εκατομμύρια ευρώ.