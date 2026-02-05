Κλοπή στο Λούβρο: Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας «έχει διατηρήσει σχεδόν την ακεραιότητά του» και θα αποκατασταθεί πλήρως

  • Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο υπέστη ζημιές κατά τη ληστεία του Λούβρου, βρέθηκε «σημαντικά παραμορφωμένο» αλλά θα αποκατασταθεί στην αρχική του κατάσταση «χωρίς να χρειαστεί ανακατασκευή ή αποκατάσταση».
  • Το κόσμημα υπέστη «ζημιές όταν έπεσε και παραμορφώθηκε σημαντικά», ωστόσο «διατήρησε σχεδόν πλήρη ακεραιότητά του», χάνοντας μόνο έναν από τους οκτώ χρυσούς αετούς και περίπου δέκα πολύ μικρά διαμάντια.
  • Για την αποκατάσταση, θα διοριστεί διαπιστευμένος συντηρητής, ενώ μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων με τη βοήθεια «ενός ή ενός εκπροσώπου των πέντε ιστορικών οίκων γαλλικού κοσμήματος» θα επιβλέπει τις εργασίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας βρέθηκε «σημαντικά παραμορφωμένο» στην Πινακοθήκη Apollo, αμέσως μετά τη διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου στα μέσα Οκτωβρίου.

Οι διαρρήκτες το είχαν ρίξει κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους. Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο υπέστη ζημιές κατά τη ληστεία του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου, θα αποκατασταθεί στην αρχική του κατάσταση «χωρίς να χρειαστεί ανακατασκευή ή αποκατάσταση», ανακοίνωσε το μουσείο την Τετάρτη.

Το κόσμημα υπέστη «ζημιές όταν έπεσε και παραμορφώθηκε σημαντικά», δήλωσε το Μουσείο, προσθέτοντας ότι παρόλα αυτά «διατήρησε σχεδόν πλήρη ακεραιότητά του, επιτρέποντας την πλήρη αποκατάστασή του». Στις 22 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, δήλωσε στην Επιτροπή Πολιτισμού της Γερουσίας ότι «η αποκατάσταση ήταν λεπτή αλλά εφικτή».

Το στέμμα υπέστη ζημιές κατά την αφαίρεσή του από την γυάλινη προθήκη όπου εκτίθετο, λόγω μιας «σχετικά στενής ρωγμής που δημιουργήθηκε από τον τροχό» που χρησιμοποίησαν οι κλέφτες, εξήγησε το μουσείο. Βρέθηκε στην Πινακοθήκη Apollo όπου έγινε η κλοπή.

Σύμφωνα με το Λούβρο, όλα τα αρχικά του στοιχεία εξακολουθούν να υπάρχουν, με εξαίρεση έναν από τους οκτώ χρυσούς αετούς που το κοσμούν. Επιπλέον, έχει διατηρήσει και τα 56 σμαράγδια και έχει χάσει μόνο περίπου δέκα πολύ μικρά διαμάντια από τα 1.354.

Η συμβολή από τους «ιστορικούς» κοσμηματοπώλες

Για να διασφαλιστεί η αποκατάστασή του, θα διοριστεί ένας διαπιστευμένος συντηρητής «μετά από μια ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών», ανακοίνωσε το μουσείο. «Δεδομένης της συμβολικής και πρωτοφανούς φύσης μιας τέτοιας αποκατάστασης και της αξιοσημείωτης ιδιαιτερότητας του αντικειμένου που πρόκειται να αποκατασταθεί», έχει διοριστεί μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων για να συμβουλεύει και να επιβλέπει τις εργασίες αποκατάστασης.

Αυτό το συμβούλιο θα προεδρεύεται από τον Laurence des Cars και θα αποτελείται από έξι προσωπικότητες, με τη βοήθεια «ενός ή ενός εκπροσώπου των πέντε ιστορικών οίκων γαλλικού κοσμήματος», δηλαδή των οίκων Mellerio, Chaumet, Cartier, Boucheron και Van Cleef & Arpels.

Το στέμμα της Αυτοκράτειρας παραγγέλθηκε από τον Ναπολέοντα Γ΄ για την Παγκόσμια Έκθεση του 1855. Αποκτήθηκε από το Λούβρο το 1988 και είναι ένα από τα λίγα στέμματα μονάρχη που διατηρούνται στη Γαλλία.

Οκτώ κοσμήματα του 19ου αιώνα που κλάπηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της θεαματικής ληστείας που τράβηξε την παγκόσμια προσοχή εξακολουθούν να διαφεύγουν. Η λεία, η οποία περιλαμβάνει το διάδημα με περίπου 2.000 διαμάντια που ανήκαν στην αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄, εκτιμάται ότι αξίζει 88 εκατομμύρια ευρώ.

08:17 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Ώρα μηδέν για τα πυρηνικά όπλα: Τι αλλάζει μετά τη λήξη της New START που κρατούσε τις ισορροπίες – Η στρατηγική των ΗΠΑ και γιατί ανησυχεί η Ρωσία

Ο κόσμος σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, ξυπνά σε μια πραγματικότητα που για πρώτη φορά εδώ και ...
07:51 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Κούβα: Μερική κατάρρευση του ηλεκτρικού συστήματος – 3,4 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται από τις διακοπές ρεύματος

Το εθνικό ηλεκτρικό σύστημα της Κούβας υπέστη νέα μερική διακοπή ρεύματος, η οποία επηρεάζει π...
03:56 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Γκουτέρες: Επείγουσα έκκληση σε Ρωσία – ΗΠΑ για ένα νέο πλαίσιο ελέγχου των πυρηνικών όπλων μετά τη λήξη της συνθήκης New START

Ως «ιδιαίτερα σοβαρή στιγμή» για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, χαρακτήρισε τα ξημερώματα τη λ...
02:22 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Μιλγουόκι: Καρέ – καρέ η διάσωση βρέφους με μία κουβέρτα από φλεγόμενο διαμέρισμα

Ένα δραματικό στιγμιότυπο βιντεοσκοπήθηκε στο Μιλγουόκι των ΗΠΑ, καθώς γείτονες προχώρησαν σε ...
