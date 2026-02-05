Μελάνια Τραμπ: Επιγραφή σε κινηματογράφο εξόργισε την Amazon και ακύρωσε τις προβολές της ταινίας – «Για να νικήσεις τον εχθρό σου, πρέπει να τον γνωρίζεις»

Μια μικρή αίθουσα κινηματογράφου στο Όρεγκον βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο, που προκάλεσε αντιδράσεις: τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να διαφημίσει το ντοκιμαντέρ για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Η Amazon απέσυρε το ντοκιμαντέρ «Melania» από τον κινηματογράφο Lake Theater and Cafe του Όρεγκον, αφού η φωτεινή επιγραφή του κινηματογράφου φιλοξενούσε χιουμοριστικά σχόλια για την ταινία, όπως το «Η Μελάνια φοράει Prada; Μάθετε την Παρασκευή!».

Η επιγραφή περιλάμβανε επίσης τη φράση «Για να νικήσεις τον εχθρό σου, πρέπει να τον γνωρίζεις» – μια αναφορά στο βιβλίο του Σουν Τζου «Η Τέχνη του Πολέμου».

«Δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα ότι οι ανώτεροι (δηλαδή, στην Amazon) ήταν αναστατωμένοι με το πώς η επιγραφή μας διαφήμιζε την ταινία τους (δηλαδή, τη Melania), και ότι, σύμφωνα με αυτούς, η Κυριακή θα ήταν η τελευταία της ημέρα εδώ», έγραψε το Lake Theater and Cafe σε ανακοίνωσή του στο Instagram.

Η Amazon MGM Studios είχε αγοράσει τα δικαιώματα παραγωγής και διανομής της ταινίας, σε σκηνοθεσία του Brett Ratner, έναντι 40 εκατομμυρίων δολαρίων το 2025.

Ο διευθυντής του κινηματογράφου, Jordan Perry, δήλωσε στην Oregonian ότι ο κινηματογράφος δέχθηκε κλήση από την Amazon για να αποσύρει την ταινία εξαιτίας της επιγραφής. «Το στούντιο δεν ήταν ευχαριστημένο και/ή δεν εκτίμησε τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισα το μάρκετινγκ της ταινίας τους για το δικό μας κοινό», είπε στο τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Ο Perry ανέφερε επίσης ότι δεν ήταν εντελώς δυσαρεστημένος από την απόφαση να αποσυρθεί η ταινία, σημειώνοντας στην ανάρτηση στο Instagram ότι ο κινηματογράφος έλαβε «αμέτρητα emails και τηλεφωνικά μηνύματα και κριτικές στο Google/Yelp (το Google/Yelp τις αφαίρεσε), που αναρωτιούνταν γιατί στο καλό είχαμε τη Melania εδώ, ή εξέφραζαν την αποδοκιμασία τους για το ότι την σαρκάζαμε».

Η επιγραφή του κινηματογράφου άλλαξε στη συνέχεια και ανέφερε: «Η Amazon τηλεφώνησε. Η επιγραφή μας τους έκανε έξαλλους. Όλες οι προβολές του “Melania” ακυρώθηκαν. Δείξτε την υποστήριξή σας στο Whole Foods», σύμφωνα με φωτογραφία που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ανάρτησή του σε blog, ο Perry εξήγησε ότι η απόφαση να προβληθεί το «Melania» είχε στόχο «να είναι αστεία» σε μια εβδομάδα με χαμηλή κινηματογραφική κίνηση. «Έτσι, για να γεμίσουμε μια αίθουσα, γιατί να μη φέρουμε αυτό το ανεξήγητο έργο ματαιοδοξίας της συζύγου του νυν προέδρου;», έγραψε.

«Δεν θα ήταν πιο παράξενο, σε σημείο που να γίνεται αστείο, να προβάλλεται το “Melania” εδώ, σε έναν προφανώς αντισυστημικό, συνοικιακό κινηματογράφο;», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη New York Post, η ταινία «Melania» σημείωσε τα περισσότερα εισιτήρια για ντοκιμαντέρ την τελευταία δεκαετία, μετά την πρεμιέρα της την περασμένη εβδομάδα σε σχεδόν 1.800 αίθουσες σε όλη τη χώρα.

Η παραγωγή της Amazon MGM Studios καταγράφει τις 20 ημέρες που προηγήθηκαν της επιστροφής της Πρώτης Κυρίας στον Λευκό Οίκο, για τη δεύτερη θητεία του προέδρου Τραμπ.