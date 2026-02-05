Μελάνια Τραμπ: Επιγραφή σε κινηματογράφο εξόργισε την Amazon και ακύρωσε τις προβολές της ταινίας – «Για να νικήσεις τον εχθρό σου, πρέπει να τον γνωρίζεις»

Σύνοψη από το

  • Η Amazon απέσυρε το ντοκιμαντέρ «Melania» από κινηματογράφο του Όρεγκον, έπειτα από χιουμοριστικά σχόλια στην φωτεινή επιγραφή του για την ταινία.
  • Η επιγραφή περιλάμβανε φράσεις όπως «Η Μελάνια φοράει Prada; Μάθετε την Παρασκευή!» και «Για να νικήσεις τον εχθρό σου, πρέπει να τον γνωρίζεις», οι οποίες εξόργισαν την Amazon.
  • Ο διευθυντής του κινηματογράφου δήλωσε ότι το στούντιο «δεν εκτίμησε τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισα το μάρκετινγκ», ενώ η επιγραφή άλλαξε εκ νέου: «Η Amazon τηλεφώνησε. Η επιγραφή μας τους έκανε έξαλλους. Όλες οι προβολές του “Melania” ακυρώθηκαν».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μελάνια Τραμπ: Επιγραφή σε κινηματογράφο εξόργισε την Amazon και ακύρωσε τις προβολές της ταινίας – «Για να νικήσεις τον εχθρό σου, πρέπει να τον γνωρίζεις»

Μια μικρή αίθουσα κινηματογράφου στο Όρεγκον βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο, που προκάλεσε αντιδράσεις: τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να διαφημίσει το ντοκιμαντέρ για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Η Amazon απέσυρε το ντοκιμαντέρ «Melania» από τον κινηματογράφο Lake Theater and Cafe του Όρεγκον, αφού η φωτεινή επιγραφή του κινηματογράφου φιλοξενούσε χιουμοριστικά σχόλια για την ταινία, όπως το «Η Μελάνια φοράει Prada; Μάθετε την Παρασκευή!».

Η επιγραφή περιλάμβανε επίσης τη φράση «Για να νικήσεις τον εχθρό σου, πρέπει να τον γνωρίζεις» – μια αναφορά στο βιβλίο του Σουν Τζου «Η Τέχνη του Πολέμου».

«Δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα ότι οι ανώτεροι (δηλαδή, στην Amazon) ήταν αναστατωμένοι με το πώς η επιγραφή μας διαφήμιζε την ταινία τους (δηλαδή, τη Melania), και ότι, σύμφωνα με αυτούς, η Κυριακή θα ήταν η τελευταία της ημέρα εδώ», έγραψε το Lake Theater and Cafe σε ανακοίνωσή του στο Instagram.

Η Amazon MGM Studios είχε αγοράσει τα δικαιώματα παραγωγής και διανομής της ταινίας, σε σκηνοθεσία του Brett Ratner, έναντι 40 εκατομμυρίων δολαρίων το 2025.

Ο διευθυντής του κινηματογράφου, Jordan Perry, δήλωσε στην Oregonian ότι ο κινηματογράφος δέχθηκε κλήση από την Amazon για να αποσύρει την ταινία εξαιτίας της επιγραφής. «Το στούντιο δεν ήταν ευχαριστημένο και/ή δεν εκτίμησε τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισα το μάρκετινγκ της ταινίας τους για το δικό μας κοινό», είπε στο τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Ο Perry ανέφερε επίσης ότι δεν ήταν εντελώς δυσαρεστημένος από την απόφαση να αποσυρθεί η ταινία, σημειώνοντας στην ανάρτηση στο Instagram ότι ο κινηματογράφος έλαβε «αμέτρητα emails και τηλεφωνικά μηνύματα και κριτικές στο Google/Yelp (το Google/Yelp τις αφαίρεσε), που αναρωτιούνταν γιατί στο καλό είχαμε τη Melania εδώ, ή εξέφραζαν την αποδοκιμασία τους για το ότι την σαρκάζαμε».

Η επιγραφή του κινηματογράφου άλλαξε στη συνέχεια και ανέφερε: «Η Amazon τηλεφώνησε. Η επιγραφή μας τους έκανε έξαλλους. Όλες οι προβολές του “Melania” ακυρώθηκαν. Δείξτε την υποστήριξή σας στο Whole Foods», σύμφωνα με φωτογραφία που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ανάρτησή του σε blog, ο Perry εξήγησε ότι η απόφαση να προβληθεί το «Melania» είχε στόχο «να είναι αστεία» σε μια εβδομάδα με χαμηλή κινηματογραφική κίνηση. «Έτσι, για να γεμίσουμε μια αίθουσα, γιατί να μη φέρουμε αυτό το ανεξήγητο έργο ματαιοδοξίας της συζύγου του νυν προέδρου;», έγραψε.

Φωτογραφία: AP

«Δεν θα ήταν πιο παράξενο, σε σημείο που να γίνεται αστείο, να προβάλλεται το “Melania” εδώ, σε έναν προφανώς αντισυστημικό, συνοικιακό κινηματογράφο;», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη New York Post, η ταινία «Melania» σημείωσε τα περισσότερα εισιτήρια για ντοκιμαντέρ την τελευταία δεκαετία, μετά την πρεμιέρα της την περασμένη εβδομάδα σε σχεδόν 1.800 αίθουσες σε όλη τη χώρα.

Η παραγωγή της Amazon MGM Studios καταγράφει τις 20 ημέρες που προηγήθηκαν της επιστροφής της Πρώτης Κυρίας στον Λευκό Οίκο, για τη δεύτερη θητεία του προέδρου Τραμπ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 καθημερινές ασκήσεις που επαναφέρουν τη μυϊκή μάζα μετά τα 50 – Πιο αποτελεσματικές και από τα βάρη

46χρονος με πόνο στην πλάτη έλαβε διάγνωση για καρκίνο του παγκρέατος – Η συγκλονιστική μαρτυρία του

Καρναβάλι – Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας 2026: Ποιοι μπορούν να κάνουν διακοπές με «έκπτωση» και πόσα χρήματα θα δώσουν  

Συλλογικές συμβάσεις: Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
09:22 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Κλοπή στο Λούβρο: Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας «έχει διατηρήσει σχεδόν την ακεραιότητά του» και θα αποκατασταθεί πλήρως

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας βρέθηκε «σημαντικά παραμορφωμένο» στην Πινακοθήκη Apollo,...
08:17 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Ώρα μηδέν για τα πυρηνικά όπλα: Τι αλλάζει μετά τη λήξη της New START που κρατούσε τις ισορροπίες – Η στρατηγική των ΗΠΑ και γιατί ανησυχεί η Ρωσία

Ο κόσμος σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, ξυπνά σε μια πραγματικότητα που για πρώτη φορά εδώ και ...
07:51 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Κούβα: Μερική κατάρρευση του ηλεκτρικού συστήματος – 3,4 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται από τις διακοπές ρεύματος

Το εθνικό ηλεκτρικό σύστημα της Κούβας υπέστη νέα μερική διακοπή ρεύματος, η οποία επηρεάζει π...
03:56 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Γκουτέρες: Επείγουσα έκκληση σε Ρωσία – ΗΠΑ για ένα νέο πλαίσιο ελέγχου των πυρηνικών όπλων μετά τη λήξη της συνθήκης New START

Ως «ιδιαίτερα σοβαρή στιγμή» για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, χαρακτήρισε τα ξημερώματα τη λ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα