Αίγινα: Ένταση και διαμαρτυρίες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το νερό – Η απόφαση για αναστολή πληρωμής των λογαριασμών

  • Η Αίγινα μετρά πάνω από έναν μήνα χωρίς επαρκές και καθαρό νερό, μετά τη βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό που συνδέει το νησί με την Αθήνα. Οι κάτοικοι ζητούν πλέον από τις αρχές να κηρύξουν το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
  • Η ένταση κορυφώθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου κάτοικοι περιέγραψαν με οργή και αγωνία τις δυσκολίες που ζουν χωρίς νερό, μιλώντας για συνθήκες που πλήττουν την υγεία και την αξιοπρέπεια τους.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αναστολή πληρωμής των λογαριασμών νερού και τη μεταφορά 1.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, μέτρο που ωστόσο δεν επαρκεί για τις ανάγκες του νησιού.
Η Αίγινα μετρά πάνω από έναν μήνα χωρίς επαρκές και καθαρό νερό, μετά τη βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό που συνδέει το νησί με την Αθήνα. Από τις 15 Δεκεμβρίου, οι κάτοικοι ζουν με ελλείψεις, δυσκολεύονται στην καθημερινότητα και ζητούν από τις Αρχές να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η ένταση κορυφώθηκε το βράδυ της 4ης Φεβρουαρίου, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάτοικοι και εκπρόσωποι συλλόγων συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο, απαιτώντας άμεση λύση. Μερικοί μπήκαν μέσα στην αίθουσα και περιέγραψαν με οργή και αγωνία τις δυσκολίες που ζουν χωρίς νερό, μιλώντας για συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί και έχουν επιπτώσεις στην υγεία, την καθαριότητα και την αξιοπρέπειά τους.

Αίγινα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας συλλόγων και κατοίκων για το ακατάλληλο νερό – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Η περιγραφή μιας κατοίκου που πήρε τον λόγο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική της απόγνωσης, των δυσκολιών και των κινδύνων που αντιμετωπίζει το νησί: «Είμαι ενάμιση μήνα με σοβαρή βλεφαρίτιδα, που εξελίχθηκε σε οίδημα. Ο οφθαλμίατρος μού είπε ότι είμαι καλύτερα, αλλά συνεχίζω θεραπεία για ακόμη δύο μήνες. Ξέρετε τι σημαίνει να μην έχεις καλή όραση για τέσσερις μήνες; Σήμερα, που έριχνα ξύδι στο πλυντήριο, αναρωτιόμουν αν θα το βάλω στο πλυντήριο ή στα μάτια μου», τόνισε χαρακτηριστικά σε υψηλούς τόνους.

Αναστολή πληρωμής των λογαριασμών νερού

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αναστολή πληρωμής των λογαριασμών νερού για τους δύο μήνες που υπάρχει η βλάβη, με δυνατότητα παράτασης αν το πρόβλημα συνεχιστεί.

Είχε προηγηθεί σκηνικό έντασης καθώς η πρόταση να μην πληρωθούν οι λογαριασμοί μόνο για το δίμηνο, προκάλεσε αντιδράσεις με πολίτες και εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να ζητούν απαλλαγή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι αντιδράσεις αυτές ήταν τελικά που οδήγησαν στην απόφαση για δυνατότητα παράτασης της αναστολής αν το πρόβλημα συνεχιστεί. Παρά τις αποφάσεις, πολλοί κάτοικοι αποχώρησαν ανήσυχοι, ζητώντας πράξεις και όχι νέες υποσχέσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι εξέφρασαν την αγωνία τους για την κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί και ζήτησαν μετ’ επιτάσεως να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως έχει προταθεί μέσω ψηφίσματος και να έρθει το συγκεκριμένο ψήφισμα προς ψήφιση. Οι περισσότεροι υποστήριξαν ότι η Αίγινα πρέπει να κηρυχθεί σε κατάσταση ανάγκης μόνο για το νερό και όχι όπως γίνεται συνήθως σε περίπτωση κακοκαιρίας, προκειμένου να προχωρήσουν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος οι απαιτούμενες ενέργειες.

Ο δήμαρχος Αίγινας, Γιάννης Ζορμπάς παίρνοντας τον λόγο, συμφώνησε να έρθει το ψήφισμα προς έγκριση, ενώ τόνισε ότι “ήδη είμαστε σε έκτακτη ανάγκη και μένει να αποσαφηνιστεί, αν χρειάζεται μία άλλη πράξη”.

Σημειώνεται ότι ο δήμαρχος είχε εισηγηθεί στις 2 Φεβρουαρίου, τη μεταφορά πόσιμου νερού στο νησί. Η πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα και προβλέπει τη μεταφορά 1.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, μέχρι να αποκατασταθεί ο αγωγός. Παρόλα αυτά, το μέτρο δεν επαρκεί, καθώς η Αίγινα χρειάζεται περίπου 4.000 τόνους νερού την ημέρα, όπως υποστηρίζουν, όσοι γνωρίζουν την κατάσταση και τις ανάγκες του νησιού, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που καταλογίζουν στον κ. Ζορμπά καθυστερημένη ανάληψη πρωτοβουλίας.

Από τις 20 Δεκεμβρίου, η υδροδότηση στηρίζεται κυρίως σε γεωτρήσεις και υδροφόρες, ενώ οι μετρήσεις της Περιφέρειας έδειξαν ότι το νερό είναι ακατάλληλο για χρήση, σε αντίθεση με τα αποτελέσματα του Δήμου που εμφάνισαν διαφορετικά δεδομένα. Αυτή η αντίφαση ενίσχυσε τη δυσπιστία των κατοίκων.

Περίπου 15.000 μόνιμοι κάτοικοι αναγκάζονται να χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό για μαγείρεμα και καθαριότητα. Πολλοί αναφέρουν ερεθισμούς στο δέρμα και στα μάτια, ενώ το οικονομικό βάρος αυξάνεται. Οι επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης βλέπουν τις επιχειρήσεις τους να πλήττονται από την αβεβαιότητα και φοβούνται πως το πρόβλημα, αν συνεχιστεί, θα έχει συνέπειες και στην τουριστική περίοδο.

Η ανεξαρτητοποίηση του δημοτικού συμβούλου, Γιώργου Σκαλτσιώτη

Μέσα σε αυτό το κλίμα ανεξαρτητοποιήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος, Γιώργος Σκαλτσιώτης από τη Δημοτική Αρχή, ο οποίος απολογούμενος προς τους πολίτες δήλωσε πως ο βασικός λόγος της απόφασής του είναι πως, με πράξεις ή παραλείψεις, η πορεία της δημοτικής παράταξης έχει αποκλίνει σημαντικά από τη δική του αντίληψη για την πολιτική και τη διοίκηση του Δήμου Αίγινας.

Ο Γιώργος Σκαλτσιώτης, δεύτερος σε σταυρούς στις δημοτικές εκλογές του 2023 , τόνισε πως αδυνατεί να αποδεχτεί την τρέχουσα κατάσταση, δεδομένης και της ιδιότητάς του ως υγειονομικός, επισημαίνοντας ότι οι μικροβιολογικοί έλεγχοι του νερού έπρεπε να είχαν γίνει άμεσα και να είχε υπάρξει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της απολογητικής του ομιλίας, ο Γιώργος Σκαλτσιώτης αποκάλυψε, σύμφωνα με το aiginaportal.gr πως έπειτα από σύντομη έρευνα που πραγματοποίησε, στο Σαρωνικό υπήρχαν πλοία-υδροφόρες χωρητικότητας 2.000 έως 2.500 κυβικών μέτρων, σε λογικότερες τιμές, οι οποίες, θα μπορούσαν να καλύψουν τις ημερήσιες ανάγκες του νησιού και οι οποίες κυμαίνονται κατά μέσο όρο σε 2.500 με 3.000 κυβικά μέτρα νερού.

 

