Λέστερ: Ηλικιωμένος νάρκωνε και βίαζε ανήλικα αγόρια σε χριστιανική κατασκήνωση – Τους έβαζε ηρεμιστικά στο γλυκό

Ένας 76χρονος συνταξιούχος βετεράνος και πρώην κτηνίατρος στη Βρετανία παραδέχτηκε πως νάρκωσε τη σύζυγό του για να τη θέσει εκτός μάχης, την ώρα που ο ίδιος κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικα αγόρια σε χριστιανική θερινή κατασκήνωση στο Λέστερ. Ο Τζον Ρούμπεν, που για δεκαετίες παρουσιαζόταν ως πρότυπο οικογενειάρχη και υπεύθυνος κατασκηνώσεων, αποκάλυψε στο δικαστήριο πώς χρησιμοποιούσε υπνωτικά χάπια και ηρεμιστικά, ντύνοντας τα εγκλήματά του με προσωπείο «παιδαγωγού».

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο 76χρονος ομολόγησε ενώπιον του Δικαστηρίου του Λέστερ πως τον Ιούλιο του περασμένου έτους νάρκωσε τη σύζυγό του, Σούζαν, 63 ετών, για να μην ξυπνήσει την ώρα που εκείνος επιτίθετο σε ανήλικα παιδιά στην κατασκήνωση του Στάθερν Λοτζ. Είχε ήδη παραδεχτεί ότι χορήγησε ναρκωτικές ουσίες σε δύο αγόρια και ότι επέδειξε βίαιη συμπεριφορά απέναντι σε έξι ακόμα παιδιά που συμμετείχαν στην ίδια κατασκήνωση.

Ο Ρούμπεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας μπλε πουκάμισο και μπεζ παντελόνι και, δακρυσμένος, παραδέχτηκε πως έδωσε στη γυναίκα του το ψυχοτρόπο φάρμακο τεμαζεπάμη, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα αντιληφθεί τίποτα από τις αποτρόπαιες πράξεις του. Ο ίδιος ψέλλισε: «Ένοχος, λυπάμαι πολύ», ενώ ο δικαστής του απάντησε: «Θα σε καταδικάσω την Παρασκευή. Θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα στη ζωή σου, και πολύ μεγάλη».

Η εισαγγελέας ανέφερε πως ο κατηγορούμενος ομολόγησε πως έδινε τη συγκεκριμένη ουσία στη σύζυγό του για να μην αντιδράσει, ενώ ταυτόχρονα ναρκωνόταν και τα παιδιά. Ο 76χρονος έχει ήδη ενημερωθεί πως, εφόσον καταδικαστεί, αντιμετωπίζει πολύχρονη ποινή φυλάκισης. Τον περασμένο Νοέμβριο, ο πατέρας δύο παιδιών είχε παραδεχθεί σειρά κατηγοριών που αφορούσαν τη χρήση ναρκωτικών ουσιών σε παιδιά, ενώ παραδέχτηκε και σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικους κάτω των 13 ετών.

Πώς δρούσε

Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε πως στην κατοχή του βρέθηκαν περισσότερα από 50 βίντεο παιδικής κακοποίησης, ενώ ο ίδιος είχε αναπτύξει έναν οργανωμένο τρόπο δράσης μέσα στις κατασκηνώσεις. Όπως ακούστηκε, θρυμμάτιζε ηρεμιστικά και τα έκρυβε σε γλυκά, χρησιμοποιώντας υποδερμική σύριγγα για να υπολογίσει τη δόση ανάλογα με το βάρος κάθε παιδιού.

Κατά τις βραδινές ώρες, όταν τα παιδιά ετοιμάζονταν για ύπνο, ο δράστης τους ζητούσε να παίξουν ένα «γλυκό παιχνίδι», όπως το αποκαλούσε, προτρέποντάς τα να φάνε όσο πιο γρήγορα μπορούσαν τρία μαστιχωτά γλυκά. Μόλις τα παιδιά έχαναν τις αισθήσεις τους, τα κακοποιούσε σεξουαλικά, γνωρίζοντας πως κανείς δεν θα μπορούσε να τον σταματήσει.

Το Δικαστήριο του Λέστερ ενημερώθηκε ότι ο Ρούμπεν διηύθυνε την κατασκήνωση για περισσότερα από 25 χρόνια και ότι ήδη στο παρελθόν είχαν υπάρξει περιπτώσεις παιδιών που αρρώστησαν μετά την κατανάλωση γλυκών, γεγονός που τώρα οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα θύματα.

Η αστυνομία του Λέστερ έχει ήδη ανοίξει δημόσια γραμμή επικοινωνίας για όποιον έχει πληροφορίες ή επιπλέον μαρτυρίες. Ο Ρούμπεν συνελήφθη τον Ιούλιο του περασμένου έτους, όταν οκτώ παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα δηλητηρίασης και αδυναμίας, ενώ σε ορισμένα διαπιστώθηκε η χρήση υγρού Ζάναξ.

Τα παιδιά περιέγραψαν έντονη αδυναμία, δυσκολία στο περπάτημα και ασαφή ομιλία, ενώ δεν μπορούσαν να ξυπνήσουν εύκολα. Ο δράστης, ωστόσο, τα καθησύχαζε λέγοντάς τους ότι ήταν «απλώς αγχωμένα». Την ίδια στιγμή, ο θετός του γιος εξέφρασε υποψίες, αφού μέσα στην κατασκήνωση εντόπισε σύριγγες, βρεφικό λάδι και λευκή σκόνη, ευρήματα που οδήγησαν τελικά στην αποκάλυψη της υπόθεσης.