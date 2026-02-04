Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1: Προβάδισμα πρόκρισης από την άσπρη βούλα

Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, φεύγοντας με νίκη 0-1 από τη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οι Θεσσαλονικείς ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, έδειξαν σταθερότητα και με το γκολ του Γιακουμάκη από το σημείο του πέναλτι, απέκτησαν σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς.

Ο αγώνας είχε ρυθμό και ένταση από τα πρώτα λεπτά. Ο ΠΑΟΚ μπήκε με ενέργεια και πίεση, εγκλώβισε τον Παναθηναϊκό και δημιούργησε τρεις μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο δεκάλεπτο, με τον Μύθου, τον Μιχαηλίδη και τον Ζίβκοβιτς να φτάνουν κοντά στο γκολ. Η πρώτη πραγματικά καθαρή φάση ήρθε στο 10’, όταν ο Τάισον σούταρε δυνατά και ο Γέντβαϊ έδιωξε πάνω στη γραμμή, σώζοντας προσωρινά τους «πράσινους».

Παρά την επιθετική υπεροχή του «Δικεφάλου του Βορρά», η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μπόρεσε να σκοράρει πριν το ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός, αν και πιέστηκε έντονα, κράτησε το μηδέν με τον Λαφόν να επεμβαίνει σωτήρια σε τετ α τετ με τον Πέλκα στο 44’. Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 0-0 να αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για το δεύτερο μέρος.

Στην επανάληψη, ο Ράφα Μπενίτεθ ανακάτεψε την τράπουλα. Ο Παναθηναϊκός άλλαξε σχηματισμό σε 4-4-2, με τον Σφιντέρσκι να πλαισιώνει τον Τεττέη στην επίθεση και τον Μπακασέτα να παίζει πιο χαμηλά. Η αλλαγή έδωσε καλύτερη κυκλοφορία και κατοχή στους γηπεδούχους, που έφτασαν κοντά στο 1-0 στο 46’, όταν ο Τεττέη πλάσαρε επικίνδυνα, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Η στιγμή που έκρινε τον αγώνα ήρθε στο 65’. Ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, όταν ο Καλάμπρια ανέτρεψε τον Γιακουμάκη μέσα στην περιοχή. Ένα λεπτό αργότερα, ο Γιακουμάκης εκτέλεσε ψύχραιμα και έγραψε το 0-1, δίνοντας το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να απαντήσει άμεσα. Στο 72’, μετά από εξαιρετική σέντρα του Αντίνο, ο Τεττέη έπιασε γυριστή κεφαλιά, όμως ο Τσιφτσής πραγματοποίησε σπουδαία απόκρουση, κρατώντας ανέπαφη την εστία του ΠΑΟΚ. Στο φινάλε, οι «πράσινοι» πίεσαν αλλά δεν βρήκαν λύσεις απέναντι σε μια οργανωμένη και αποφασιστική άμυνα.