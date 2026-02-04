Τραγωδία στη Χίο: Φαναράκια στη θάλασσα στη μνήμη των θυμάτων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Με δύο συγκεντρώσεις πολίτες και συλλογικότητες της Χίου τίμησαν τους 15 ανθρώπους που χάθηκαν στη θάλασσα το βράδυ της Τετάρτης.

Η μία συγκέντρωση οργανώθηκε στη πλατεία Βουνακίου από το ΚΚΕ, ακολούθησε πορεία στην προκυμαία, όπου έγινε μικρή στάση για την ρίψη λουλουδιών στη θάλασσα στη μνήμη των νεκρών του ναυαγίου, ανοικτά του Μερσινιδίου.

Η δεύτερη συγκέντρωση οργανώθηκε από τον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο, στην προκυμαία, μπροστά από το τελωνείο και οι διαδηλωτές αφού άφησαν φαναράκια στο νερό κατευθύνθηκαν στο λιμεναρχείο Χίου, όπου και διαμαρτυρήθηκαν για την ανείπωτη τραγωδία που συγκλόνισε την κοινή γνώμη σε παγκόσμια επίπεδο.

Κοινή συνισταμένη και στις δύο συγκεντρώσεις το ερώτημα κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το τραγικό περιστατικό και το ξεκάθαρο αίτημα να διευκρινισθούν όλες οι πτυχές του και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου αυτές εντοπισθούν, σύμφωνα με το asraparis.gr.

 

ΧΙΟΣ
Φωτό από astraparis.gr
ΧΙΟΣ
Φωτό από astraparis.gr
ΧΙΟΣ
Φωτό από astraparis.gr

