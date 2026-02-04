Σφοδρή αντιπαράθεση στην Βουλή για την τραγωδία στην Χίο

Σφοδρή αντιπαράθεση προκάλεσε στην Βουλή, η τραγωδία στην Χίο με την κυβέρνηση να τονίζει ότι το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη καταπολέμησης των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και απόδοση ευθυνών.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, υπερασπίστηκε το έργο του Λιμενικού, λέγοντας: «Τα σύνορα προφανώς φυλάσσονται και είναι ντροπή εδώ μέσα που ακούγονται φωνές σε βάρος των γυναικών και των ανδρών του ελληνικού Λιμενικού. Το ελληνικό Λιμενικό δίνει κάθε μέρα μάχη στα σύνορα απέναντι στους διακινητές και είναι αυτοί που σώζουν κόσμο, όχι οι επαγγελματίες ανθρωπιστές».

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε «έρευνα σε βάθος για τα δεδομένα και τα περιστατικά της υπόθεσης». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, σημείωσε: «Η αλήθεια είναι αναγκαία. Πρέπει να αναζητηθεί και να αποκαλυφθεί θεσμικά, χωρίς ιδεοληψίες και αντιμεταναστευτικές ρητορείες».

Ανάλογη θέση εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας ότι «τα ερωτηματικά είναι πολλά και πιεστικά, η έρευνα πρέπει να είναι διεξοδική», ενώ υπογράμμισε ότι ο διοικητής της Συνοριοφυλακής Μποβίνο «έχει μετατρέψει τη ρατσιστική ακροδεξιά ρητορική σε επιχειρησιακή πραγματικότητα».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, υποστήριξε: «Το ζήτημα είναι πώς αντιδρά το Λιμενικό, με τι χειρισμούς και ποια εκπαίδευση. Μιλάμε για ανθρώπους σκοτωμένους. Πρέπει να διερευνηθούν οι πραγματικές συνθήκες και να αποδοθούν ευθύνες».

Αιχμηρή ήταν και η τοποθέτηση του Αλέξη Χαρίτση, προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, ο οποίος δήλωσε: «Δεν είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κακιά στιγμή. Είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων εγκληματικών πολιτικών αποτροπής».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας: «Ποιο είναι το αίτιο του συγκεκριμένου συμβάντος; Η ανικανότητά σας να φυλάξετε τα σύνορα. Αν τα φυλάγατε, δεν θα είχαμε κάποιους να εμβολίζουν ελληνικά σκάφη πολεμικά».

Στήριξη στο Λιμενικό εξέφρασε ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, σημειώνοντας: «Απερίφραστα δηλώνουμε την απόλυτη στήριξή μας στους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, τους αφανείς ήρωες του Αιγαίου».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, άσκησε σκληρή κριτική, λέγοντας: «Τίτλοι “επιχείρηση διάσωσης” — τι διάσωση είναι αυτή με νεκρούς και αγνοούμενους; Σε σώζω σκοτώνοντάς σε;».

Την ίδια ώρα, από τις Βρυξέλλες, ο Μάρκους Λαμέρτ, υπεύθυνος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, δήλωσε ότι η Επιτροπή βρίσκεται «σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές».