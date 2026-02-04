Τραγωδία στη Χίο: Συγκλονίζει δύτης που ανέσυρε 12 σορούς – «Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται, δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ»

Για τις συγκλονιστικές στιγμές που βίωσε στα ανοιχτά της Χίου, μίλησε ο δύτης Βαγγέλης Κυρίθρας που συμμετείχε στην επιχείρηση και κατάφερε να ανασύρει 12 σορούς.

«Με ενημέρωσαν ότι είχε γίνει ένα ατύχημα, χωρίς να γνωρίζουμε βέβαια τι είχε γίνει και σπεύσαμε δύο δύτες. Είδαμε ένα σκάφος να είναι χτυπημένο, μισό βουλιαγμένο και δυστυχώς πτώματα πάνω» ανέφερε ο κ. Κυρίθρας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται. Είναι πολύ άσχημο συναίσθημα να έχεις τόσα σώματα χωρίς ψυχή μπροστά σου. Δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ. Εκεί σου έρχονται τα συναισθήματα λύπης, πόνου. Σκέφτεσαι τους ανθρώπους που έφυγαν από τις οικογένειές τους, από τον τόπο τους» συμπλήρωσε.

Όπως ανέφερε η επιχείρηση, αφού έφτασαν, διήρκησε περίπου 45 λεπτά, ενώ τα θύματα είχαν εμφανείς κακώσεις στα σώματά τους.

Μένει να ολοκληρωθεί ιατροδικαστική εξέταση και να βγουν τα αποτελέσματα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν οι άνθρωποι αυτοί τη ζωή τους, καθώς κανείς δεν είχε σωσίβιο.

Η κατάσταση των τραυματιών

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, συνολικά 22 άτομα νοσηλεύονται, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες που βρίσκονται σε βραχεία νοσηλεία. Πρόκειται για ασθενείς στους οποίους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο παραμένουν στο νοσοκομείο, καθώς συνοδεύουν τα παιδιά τους.

Ιδιαίτερα καθησυχαστικά είναι τα νέα για δέκα παιδιά, τα οποία δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο, καθώς η ζωή τους δεν απειλείται.

Παράλληλα, δύο παιδιά νοσηλεύονται στη χειρουργική κλινική, ενώ τρεις τραυματίες βρίσκονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας τους έχει σταθεροποιηθεί, ωστόσο, εφόσον κριθεί αναγκαίο, υπάρχει πρόβλεψη να διακομιστούν σε νοσοκομείο της Αθήνας.