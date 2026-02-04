Τσίπρας για την τραγωδία στη Χίο: «Μία είναι σήμερα η καθολική απαίτηση: Καμιά συγκάλυψη»

«Μία είναι σήμερα η καθολική απαίτηση: Καμιά συγκάλυψη» αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στην υπόθεση της πολύνεκρης τραγωδίας με τους μετανάστες στη Χίο.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Μας συγκλονίζει σήμερα όλους μια ακόμη τραγωδία, αυτή τη φορά στη Χίο. Για άλλη μια φορά το Αιγαίο γίνεται τάφος για “ανώνυμους απελπισμένους”, που αναζητούν ασφάλεια και ένα καλύτερο μέλλον.

Με τον αρμόδιο υπουργό, γνωστό για τις ξενοφοβικές αντιλήψεις του, να αποδίδει όλες τις ευθύνες στους “δολοφόνους διακινητές”, πριν ακόμα υπάρξει οποιαδήποτε έρευνα. Με την εμπειρία της “διαχείρισης” της τραγωδίας της Πύλου. Με τις πολιτικές της συσκότισης στις οποίες ειδικεύεται η σημερινή κυβέρνηση.

Μία είναι σήμερα η καθολική απαίτηση: Καμιά συγκάλυψη!».

