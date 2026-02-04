Τραγωδία στη Χίο: «Δεν χρησιμοποιήθηκε η θερμική κάμερα του σκάφους» λένε πηγές του Λιμενικού Σώματος

Η θερμική κάμερα, που διαθέτει το σκάφος που ενεπλάκη στο ναυάγιο με τους 15 νεκρούς μετανάστες στη Χίο, δεν χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος, που επισημαίνουν ότι η χρήση της δεν κρίθηκε αναγκαία, καθώς το σκάφος στο οποίο επέβαιναν οι μετανάστες είχε εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης στεριάς.

«Το σκάφος του λιμενικού διαθέτει θερμική κάμερα (ηλεκτροοπτικό αισθητήρα θερμικής απεικόνισης) η οποία χρησιμοποιείται ως υποβοηθητικό εργαλείο σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στο θαλάσσιο πεδίο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση κατά δήλωση του κυβερνήτη, δεν χρησιμοποιήθηκε επειδή η χρήση της δεν κρίθηκε εκ μέρους του αναγκαία καθώς, το ταχύπλοο σκάφος με τους ΠΕΠ είχε ήδη εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης στεριάς αλλά και οπτικά με την χρήση προβολέα» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι πηγές του Λιμενικού Σώματος.