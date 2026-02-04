Πώς λειτουργεί η ψηφιακή πλατφόρμα των δικαστικών επιμελητών – Οι αλλαγές και οι καινοτομίες

  • Πλήρης ενεργοποίηση της πλατφόρμας portal.odee.gr σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ψηφιακή Δικαιοσύνη, επιτρέποντας ηλεκτρονικά σημαντικές πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως η κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Αυτό ενισχύει τις εγγυήσεις διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου.
  • Από την 1η Ιανουαρίου 2024, η πλατφόρμα διαλειτουργεί υποχρεωτικά με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, καθιστώντας αποκλειστική την ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων. Επίσης, παρέχεται δυνατότητα ηλεκτρονικής επίδοσης σε περιπτώσεις κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
  • Η ψηφιακή υποβολή της δήλωσης του τρίτου καταργεί την ανάγκη φυσικής παρουσίας και αποσυμφορεί τις γραμματείες, ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης τόνισε ότι «η ψηφιοποίηση ισοδυναμεί με διαφάνεια».
Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ψηφιακή Δικαιοσύνη πραγματοποιείται με την πλήρη ενεργοποίηση της πλατφόρμας των δικαστικών επιμελητών portal.odee.gr, μέσω της οποίας διενεργούνται πλέον ηλεκτρονικά σημαντικές πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως η κατάσχεση εις χείρας τρίτου, με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας, ασφάλειας δικαίου και προστασίας των εμπλεκομένων.

Της Άννας Κανδύλη 

Η πλατφόρμα, που αρχικά σχεδιάστηκε για τη διαχείριση του μητρώου των δικαστικών επιμελητών, επεκτάθηκε σταδιακά ώστε να υποστηρίζει την πιστοποίησή τους μέσω εγκεκριμένων ψηφιακών πιστοποιητικών, ενώ από τις αρχές του 2022 ενσωματώθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίδοσης εγγράφων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι από την 1η Ιανουαρίου 2024 η πλατφόρμα διαλειτουργεί υποχρεωτικά με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, καθιστώντας την ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων προς αυτό αποκλειστική. Έκτοτε, όλες οι κατασχέσεις και συναφείς πράξεις που απευθύνονται στο Κτηματολόγιο πραγματοποιούνται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίδοσης και σε περιπτώσεις κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης (όπως τράπεζες ή άλλοι φορείς) διαθέτει εγκεκριμένο ψηφιακό πιστοποιητικό ΣΗΔΕ και έχει δηλώσει την πρόθεσή του να παραλαμβάνει ηλεκτρονικές επιδόσεις, ορίζοντας αρμόδιο υπάλληλο ανά Εφετείο, με έγκυρη ψηφιακή υπογραφή σύμφωνα με τον κανονισμό eIDAS.

Παράλληλα, η πλατφόρμα portal.odee.gr έχει αναπτύξει διασυνδέσεις με σειρά εξωτερικών πληροφοριακών συστημάτων, όπως το Ελληνικό Κτηματολόγιο, τα Υποθηκοφυλακεία, την Πλατφόρμα Χωρικών Μεταβολών Κτηματολογίου, καθώς και υπηρεσίες του ΚΕΔ–GSIS, επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, την αυθεντικοποίηση χρηστών, την αναζήτηση στο Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών και σε φορολογικά και μεταφορικά μητρώα, αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων των δικαστικών επιμελητών.

Κεντρική καινοτομία αποτελεί η ψηφιακή υποβολή της δήλωσης του τρίτου στον δικαστικό επιμελητή, η οποία καταργεί την ανάγκη φυσικής παρουσίας στα δικαστήρια και αποσυμφορεί τις γραμματείες από σημαντικό διοικητικό φόρτο. Η υποχρεωτική σύνταξη του κατασχετηρίου από δικαστικό επιμελητή εναρμονίζει τη διαδικασία με τις λοιπές μορφές κατάσχεσης, ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και καθιστά τον επιμελητή θεματοφύλακα της εκτελεστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.

«Η ψηφιοποίηση ισοδυναμεί με διαφάνεια», τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, υπογραμμίζοντας ότι κάθε ενέργεια αφήνει πλέον σαφές ίχνος, γεγονός που ενισχύει τους ασθενέστερους και θωρακίζει τα δικαιώματα των πολιτών. Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η λειτουργία της πλατφόρμας δεν περιορίζει τη δικηγορική ύλη, ενώ χαρακτήρισε τον δικαστικό επιμελητή «κρίσιμο ουδέτερο πρόσωπο» σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη διαδικασία που αφορά τις περιουσίες των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας επεσήμανε ότι με την ψηφιοποίηση ενισχύεται το απόρρητο και η εχεμύθεια, καθώς πρόσβαση στα στοιχεία έχουν αποκλειστικά οι εμπλεκόμενοι, σε αντίθεση με το παλαιό καθεστώς των βιβλίων των γραμματειών. Όπως σημείωσε, η νέα διαδικασία απλοποιεί την εκτέλεση, ενισχύει τις εγγυήσεις για οφειλέτες και τρίτους και απαλλάσσει τα δικαστήρια από γραφειοκρατία, συμβάλλοντας σε μια ταχύτερη, διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη Δικαιοσύνη.

17:38 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Νέα μαρτυρία εργαζόμενης στη «Βιολάντα»: Μπουσουλώντας έφτασα στην έξοδο – Τον τελευταίο μήνα μύριζε

Εργαζόμενη στην μπισκοτοβιομηχανία “Βιολάντα” μίλησε σε τηλεοπτικό σταθμό, όπου αν...
16:58 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Τραγωδία στη Χίο: Εισαγγελική εντολή για την σύλληψη του Μαροκινού – Ήταν ο διακινητής, σύμφωνα με καταθέσεις μεταναστών

Εξελίξεις στην υπόθεση της πολύνεκρης τραγωδίας με τους μετανάστες στη Χίο, καθώς πριν από λίγ...
16:42 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Ασπρόπυργος: Εννέα συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό – Αποξηλώθηκαν καλώδια μήκους 1.010 μέτρων

Ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του Ασπροπύργου σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το πρωί τη...
16:26 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Τα μποφόρ «έδεσαν» τα πλοία σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Κυλλήνη

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς και της Κυλλήνης, εξαι...
