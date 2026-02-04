Πώς λειτουργεί η ψηφιακή πλατφόρμα των δικαστικών επιμελητών – Οι αλλαγές και οι καινοτομίες

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ψηφιακή Δικαιοσύνη πραγματοποιείται με την πλήρη ενεργοποίηση της πλατφόρμας των δικαστικών επιμελητών portal.odee.gr, μέσω της οποίας διενεργούνται πλέον ηλεκτρονικά σημαντικές πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως η κατάσχεση εις χείρας τρίτου, με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας, ασφάλειας δικαίου και προστασίας των εμπλεκομένων.

Της Άννας Κανδύλη

Η πλατφόρμα, που αρχικά σχεδιάστηκε για τη διαχείριση του μητρώου των δικαστικών επιμελητών, επεκτάθηκε σταδιακά ώστε να υποστηρίζει την πιστοποίησή τους μέσω εγκεκριμένων ψηφιακών πιστοποιητικών, ενώ από τις αρχές του 2022 ενσωματώθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίδοσης εγγράφων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι από την 1η Ιανουαρίου 2024 η πλατφόρμα διαλειτουργεί υποχρεωτικά με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, καθιστώντας την ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων προς αυτό αποκλειστική. Έκτοτε, όλες οι κατασχέσεις και συναφείς πράξεις που απευθύνονται στο Κτηματολόγιο πραγματοποιούνται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίδοσης και σε περιπτώσεις κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης (όπως τράπεζες ή άλλοι φορείς) διαθέτει εγκεκριμένο ψηφιακό πιστοποιητικό ΣΗΔΕ και έχει δηλώσει την πρόθεσή του να παραλαμβάνει ηλεκτρονικές επιδόσεις, ορίζοντας αρμόδιο υπάλληλο ανά Εφετείο, με έγκυρη ψηφιακή υπογραφή σύμφωνα με τον κανονισμό eIDAS.

Παράλληλα, η πλατφόρμα portal.odee.gr έχει αναπτύξει διασυνδέσεις με σειρά εξωτερικών πληροφοριακών συστημάτων, όπως το Ελληνικό Κτηματολόγιο, τα Υποθηκοφυλακεία, την Πλατφόρμα Χωρικών Μεταβολών Κτηματολογίου, καθώς και υπηρεσίες του ΚΕΔ–GSIS, επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, την αυθεντικοποίηση χρηστών, την αναζήτηση στο Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών και σε φορολογικά και μεταφορικά μητρώα, αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων των δικαστικών επιμελητών.

Κεντρική καινοτομία αποτελεί η ψηφιακή υποβολή της δήλωσης του τρίτου στον δικαστικό επιμελητή, η οποία καταργεί την ανάγκη φυσικής παρουσίας στα δικαστήρια και αποσυμφορεί τις γραμματείες από σημαντικό διοικητικό φόρτο. Η υποχρεωτική σύνταξη του κατασχετηρίου από δικαστικό επιμελητή εναρμονίζει τη διαδικασία με τις λοιπές μορφές κατάσχεσης, ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και καθιστά τον επιμελητή θεματοφύλακα της εκτελεστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.

«Η ψηφιοποίηση ισοδυναμεί με διαφάνεια», τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, υπογραμμίζοντας ότι κάθε ενέργεια αφήνει πλέον σαφές ίχνος, γεγονός που ενισχύει τους ασθενέστερους και θωρακίζει τα δικαιώματα των πολιτών. Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η λειτουργία της πλατφόρμας δεν περιορίζει τη δικηγορική ύλη, ενώ χαρακτήρισε τον δικαστικό επιμελητή «κρίσιμο ουδέτερο πρόσωπο» σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη διαδικασία που αφορά τις περιουσίες των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας επεσήμανε ότι με την ψηφιοποίηση ενισχύεται το απόρρητο και η εχεμύθεια, καθώς πρόσβαση στα στοιχεία έχουν αποκλειστικά οι εμπλεκόμενοι, σε αντίθεση με το παλαιό καθεστώς των βιβλίων των γραμματειών. Όπως σημείωσε, η νέα διαδικασία απλοποιεί την εκτέλεση, ενισχύει τις εγγυήσεις για οφειλέτες και τρίτους και απαλλάσσει τα δικαστήρια από γραφειοκρατία, συμβάλλοντας σε μια ταχύτερη, διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη Δικαιοσύνη.