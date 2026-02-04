Τραμπ: Θα αποσύρει 700 ομοσπονδιακούς αστυνομικούς από την Μινεσότα

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ: Θα αποσύρει 700 ομοσπονδιακούς αστυνομικούς από την Μινεσότα

Η κυβέρνηση Τραμπ θα αποσύρει 700 ομοσπονδιακούς αστυνομικούς από τη Μινεσότα «με άμεση ισχύ», δήλωσε την Τετάρτη ο «τσάρος των συνόρων»  Τομ Χόμαν. Ο Χόμαν είναι ο εκτελεστικός αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Επιβολής  και  Απομάκρυνσης (ERO)  και πρόσφατα διορίστηκε επικεφαλής των ομοσπονδιακών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί στην Μινεσότα.

Μετά από αυτή τη μερική απόσυρση, περίπου 2.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες θα έχουν απομείνει στην πολιτεία, με τους περισσότερους να συγκεντρώνονται στην περιοχή των Δίδυμων Πόλεων που περιλαμβάνει την Μινεάπολη και το Σεντ Πολ, δήλωσε ο Χόμαν σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Χόμαν ανακοίνωσε την απόσυρση, αφού προηγουμένως εξήρε την «άνευ προηγουμένου συνεργασία» μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των πολιτειακών και τοπικών αρχών.

Η συνεργασία αυτή αυξάνει την αποτελεσματικότητα, καθώς απαιτεί την αποστολή λιγότερων αξιωματικών στις κοινότητες «για να αναλάβουν την επιτήρηση αλλοδαπών εγκληματιών» και απελευθερώνει πόρους, είπε ο Χόμαν.

«Όσο περισσότεροι αξιωματικοί αναλαμβάνουν την επιτήρηση αλλοδαπών εγκληματιών απευθείας από τις φυλακές, τόσο λιγότεροι αξιωματικοί παραμένουν στους δρόμους για την καταπολέμηση του εγκλήματος», είπε. «Αυτό είναι έξυπνη επιβολή του νόμου, όχι λιγότερη επιβολή του νόμου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΚΑΒ: Ολοκληρώθηκε η αεροδιακομιδή και του τρίτου τραυματία φιλάθλου του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία

Νέα πολιτική για τα καινοτόμα φάρμακα σχεδιάζει το υπουργείου Υγείας

ΔΥΠΑ: Πρεμιέρα κάνει αύριο νέο ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα για την κατάρτιση ανέργων – Όλες οι λεπτομέρειες

Αυξήθηκαν τα στεγαστικά δάνεια – Πόσα εκταμιεύθηκαν μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου»

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
17:26 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Πώς η Ρωσία ξεγελά Αφρικανούς και τους στέλνει να πολεμήσουν στην Ουκρανία – Έρευνα του CNN

Η Αν Νταρούα συγκρατεί τα δάκρυά της όταν μιλάει για τον μοναδικό της γιο. Πριν από έξι μήνες,...
17:20 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Με ΝΟΤΑΜ η Τουρκία προσπαθεί να εργαλειοποιήσει την τραγωδία στη Χίο

Με δύο ΝΟΤΑΜ – οδηγίες προς αεροναυτιλομένους – η Τουρκία προσπάθησε να εργαλειοποιήσει την τρ...
15:01 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Κομισιόν για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου: Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές Αρχές

Ο Μάρκους Λαμέρτ, υπεύθυνος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων και...
14:30 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Γερμανία: Συνελήφθη 26χρονος Έλληνας που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή εισιτηρίων σε τρένο – «Τον χτυπούσε ανελέητα»

Ένας 36χρονος ελεγκτής εισιτηρίων, στη Γερμανία, σκοτώθηκε ύστερα από επίθεση που δέχτηκε ενώ ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα