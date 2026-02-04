Τραμπ: Θα αποσύρει 700 ομοσπονδιακούς αστυνομικούς από την Μινεσότα

Η κυβέρνηση Τραμπ θα αποσύρει 700 ομοσπονδιακούς αστυνομικούς από τη Μινεσότα «με άμεση ισχύ», δήλωσε την Τετάρτη ο «τσάρος των συνόρων» Τομ Χόμαν. Ο Χόμαν είναι ο εκτελεστικός αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Επιβολής και Απομάκρυνσης (ERO) και πρόσφατα διορίστηκε επικεφαλής των ομοσπονδιακών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί στην Μινεσότα.

Μετά από αυτή τη μερική απόσυρση, περίπου 2.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες θα έχουν απομείνει στην πολιτεία, με τους περισσότερους να συγκεντρώνονται στην περιοχή των Δίδυμων Πόλεων που περιλαμβάνει την Μινεάπολη και το Σεντ Πολ, δήλωσε ο Χόμαν σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Χόμαν ανακοίνωσε την απόσυρση, αφού προηγουμένως εξήρε την «άνευ προηγουμένου συνεργασία» μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των πολιτειακών και τοπικών αρχών.

Η συνεργασία αυτή αυξάνει την αποτελεσματικότητα, καθώς απαιτεί την αποστολή λιγότερων αξιωματικών στις κοινότητες «για να αναλάβουν την επιτήρηση αλλοδαπών εγκληματιών» και απελευθερώνει πόρους, είπε ο Χόμαν.

«Όσο περισσότεροι αξιωματικοί αναλαμβάνουν την επιτήρηση αλλοδαπών εγκληματιών απευθείας από τις φυλακές, τόσο λιγότεροι αξιωματικοί παραμένουν στους δρόμους για την καταπολέμηση του εγκλήματος», είπε. «Αυτό είναι έξυπνη επιβολή του νόμου, όχι λιγότερη επιβολή του νόμου».